Gli otto deputati regionali, chi rappresenterà Messina all'Ars I NOMI - Tempostretto

Ecco gli eletti per il territorio provinciale, oltre Amata e De Luca

Mentre continua lo scrutinio, i giochi sono fatti. Chi va a Palazzo Reale tra i candidati del territorio provinciale messinese? Sono i nuovi deputati regionali più Cateno De Luca, arrivato secondo come candidato presidente e quindi di diritto all’Assemblea regionale, ed Elvira Amata (Fratelli d’Italia), nel listino di Schifani neo presidente.

Ottiene due seggi per l’Ars “Sud chiama Nord”: vengono eletti il sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto, e il presidente di Sicilia Vera Pippo Lombardo. Sul fronte del centrodestra, per Forza Italia, al neo deputato nazionale Tommaso Calderone, in seguito alla rinuncia, subentrerà la coordinatrice provinciale Bernardette Grasso. Solo terzo un altro big, Beppe Picciolo.

Il ritorno di Laccoto e la sorpresa Leanza

Per Fratelli d’Italia Pino Galluzzo entra all’Ars e per Popolari e Autonomisti Luigi Genovese. Per la Lega Prima l’Italia, invece, torna all’Assemblea Pippo Laccoto.

Sul fronte del Partito democratico la sorpresa: prevale il giovane Calogero Leanza, figlio dell’ex presidente della Regione Vincenzo Leanza, sul segretario provinciale Nino Bartolotta e l’ex segretario Cgil Giovanni Mastroeni. Per il Movimento Cinquestelle il seggio andrà al deputato uscente Antonio De Luca.

