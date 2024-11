Gran Camposanto, “la Messina di oggi rende omaggio al suo passato” FOTO e VIDEO

Le parole di monsignor Di Pietro. Tanta partecipazione alla messa per la commemorazione dei defunti

MESSINA – “Sento il dovere di esprimere un vivo ringraziamento a nome del nostro arcivescovo che qui rappresento, mio personale e dell’intera comunità ecclesiale e civile. A lei, signor sindaco e a tutta l’amministrazione comunale, in particolare al caro assessore Massimo Minutoli, per aver prontamente assecondato la nostra richiesta di tornare qui insieme, quest’oggi, attorno all’altare del Signore”. Monsignor Cesare Di Pietro ha aperto così la messa celebrata oggi al cimitero centrale. Prima della liturgia è stato deposto, dal picchetto d’onore, una corona di fiori in memoria dei defunti del Corpo di polizia municipale.

“In questo luogo – prosegue monsignor Di Pietro – si intensifica e si intreccia un dialogo intimo tra noi e le loro anime benedette che sono particolarmente presenti in questa liturgia della chiesa che, come sempre, come tutte le celebrazioni sacramentali, congiunge la terra al cielo nella quale, come amo dire, non siamo presenti solo noi che siamo qui fisicamente attorno all’altare ma siamo molti, molti di più. Qua c’è la Beata Vergine Maria, qua ci sono i nostri angeli custodi, ci sono i Santi Arcangeli, i Santi e le anime benedette di tutti i nostri cari e di tutti coloro che sono qui accolti nei loro corpi immortali e la cui anima immortale aleggia accanto a noi. La Messina di oggi rende omaggio alla Messina di ieri e di avantieri, in questo monumentale scrigno che, come diceva Giuseppe Verdi, ci favella del tempo”.

Tantissimi i cittadini che hanno partecipato alla liturgia insieme al sindaco Federico Basile, all’assessore Massimo Minutoli e alle autorità militari.

Orario di visita continuato

I cimiteri suburbani e il Gran Camposanto resteranno aperti, sino a domani, con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 16.30. Anche per domani sarà vietato l’accesso alle autovetture private, anche se munite di pass per disabili.