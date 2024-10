Gran Camposanto. Minutoli: “Ecco cos’abbiamo fatto”

L’assessore Massimo Minutoli fa il punto in vista della commemorazione dei defunti

MESSINA – “Gli ascensori dell’Avello 5000 sono funzionanti, la colonna d’acqua è stata ripristinata, sono stati montati i doppi neon nelle plafoniere e si sta proseguendo con gli interventi alla Piramide. Un’immagine dunque decorosa del Cimitero monumentale in linea con il nostro impegno che vede la manutenzione straordinaria anche dei cimiteri suburbani insieme agli interventi migliorativi, nell’ambito del relativo appalto dei lavori, aggiudicato per l’importo di 1 milione e 33mila euro, già in corso di esecuzione”.

L’assessore Massimo Minutoli, ieri in visita al Gran Camposanto, fa il punto in vista della commemorazione dei defunti. “Gli interventi di pulizia e manutenzione al Gran Camposanto e nei cimiteri suburbani rientrano in un cronoprogramma già avviato” – dice l’assessore.

