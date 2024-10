Gratta e vince 2 milioni di euro, clamorosa vincita a Nizza di Sicilia

A Messina "grattato" un tagliando vincente da 500mila euro acquistato in piazza Ettore Castronovo

NIZZA DI SICILIA – Vincita record a Nizza di Sicilia dove un fortunato giocatore ha vinto ben 2 milioni di euro, il premio massimo, grattando un biglietto da 10 euro della serie “New Bonus Tutto per Tutto”. Il tagliando è stato acquistato nella ricevitoria Cinturrino, in via Garibaldi 23. Tra le altre top vincite della settimana, un gratta e vinci da 500mila euro, della serie “Numerissimi”, è risultato vincente tra quelli acquistati in piazza Ettore Castronovo.