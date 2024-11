Grease, il padre della musical mania torna a Messina e fa ballare il teatro Vittorio Emanuele

L'iconico successo pop di di Saverio Marconi scalda il pubblico messinese, più freddino all'esordio degli spettacoli in ospitalità

Messina – Il musical “Grease” nella collaudata versione di Saverio Marconi scalda il teatro Vittorio Emanuele più di quanto era riuscito a fare Flashdance, che ha aperto il cartellone degli spettacoli in ospitalità, lo scorso 16 ottobre. Tra il pubblico è stato subito tutto un “Tell me more, tell me more” e alla fine dello spettacolo tutti in piedi a ballare insieme al cast che ha chiuso con un medley delle più famose canzoni.

Giunto alla 27esima edizione, il Grease della Compagnia della Rancia ha debuttato il 28 novembre ed è in replica venerdì con un cast ulteriormente rinnovato rispetto allo spettacolo del 2017 al Vittorio.

Eleonora Buccarini è ben calata nella protagonista Sandy, Tommaso Pieropan è Danny, convincono tutti gli altri interpreti che sono riusciti a coinvolgere anche i più scettici rispetto ai musical, nel più pop e iconico dei musical, quello che dal lontano 1997-98 ha letteralmente sdoganato il genere sui palchi italiani, aprendo un filone fortunato per molti, e che da quella versione di successo con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia riempie puntualmente i teatri.

Il resto lo fanno le scene di Gabriele Moreschi, i costumi di Chiara Donato che mette letteralmente in mutande di lustrini un prestante angelo che infiamma e diverte, gli arrangiamenti di Riccardo Di Paola e le coreografie di Gillian Bruce.