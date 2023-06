Greta Catania rinnova con Akademia Sant'Anna, in uscita Varaldo - Tempostretto

La giovane centrale scuola Volleyrò rimane alla corte di coach Bonafede, al momento è l'unica siciliana nel roster

MESSINA – Akademia Sant’Anna conferma dunque in blocco il suo reparto centrali, dopo Martinelli e Mearini arriva anche la conferma di Greta Catania. La formazione del presidente Costantino decide dunque di continuare a puntare ancora sulla giovanissima centrale Greta Catania.

Classe 2004, 188 cm, siciliana proveniente dalla vicina città dell’elefante, dopo la stagione 2021-2022 in A2 con la maglia della Pallavolo Catania, all’inizio della scorsa stagione Greta è entrata a far parte di quell’organico che solo poche settimane fa ha centrato una straordinaria salvezza.

In uscita invece Barbara Varaldo che saluta Messina dopo due stagioni, la prima da protagonista quella della promozione in A2 e la seconda nella scorsa stagione da esordiente nella massima serie dove non ha trovato molto spazio per esprimersi.

La carriera di Catania

Nella sua pur breve carriera, la numero 3 di Akademia ha costruito un bagaglio umano e sportivo ricco di tanta esperienza ed obiettivi raggiunti. È la società del Volleyrò, punto di riferimento dell’intero settore giovanile italiano, a cogliere in lei indicatori di talento ed a crederci. Con la maglia del club laziale vince il Tricolore Under 17 nel 2018 ed un Trofeo delle Regioni nello stesso anno. Nella stagione successiva è Vice-Campionessa Europea Under 16 con la Nazionale Azzurra e, sempre con Volleyrò, fa l’esordio nei campionati nazionali di B2 e B1, prima dell’esperienza nella seconda serie nazionale nella sua città natale.

I numeri della passata stagione in Akademia

Nel campionato appena concluso, la centrale catanese ha collezionato 22 presenze, realizzando 54 punti (38 in attacco, 13 muri e 3 ace) e contribuendo, insieme alle compagne di reparto Valentina Mearini e Melissa Martinelli, anch’esse già confermate, a rendere solido e punto di forza del club messinese il reparto centrale. Miglior partita per Greta Catania nella sfida tutta siciliana in trasferta a Marsala nel ritorno della regolar season, prestazione da 12 punti unica volta in doppia cifra per lei. Nella stagione trascorsa a Messina ha avuto modo di continuare ad allenare le proprie abilità, affinandole grazie a grande umiltà e costanza applicativa, meritandosi la continua fiducia di Fabio Bonafede e la conferma, dunque, anche per la prossima stagione.

Saluta Messina Barbara Varaldo

Dopo la stagione da assoluta protagonista con coach Gagliardi nella splendida cavalcata della promozione dalla B1 alla A2 e la riconferma l’opposto piemontese non è riuscita a trovare la stessa continuità per scelte tecniche sia di Breviglieri che poi di coach Bonafede. Non ha comunque mai fatto mancare il suo essere “giullare” all’interno dello spogliatoio, facendo sorridere sempre le compagne.

Stagione da 48 punti in A2, tutti messi a segno nella stagione regolare dove inizialmente ha giocato titolare, solo due partite, poi si è alternata con Ebatombo partendo però sempre dalla panchina. Miglior prestazione in quel di Vicenza al ritorno con 11 punti segnati e unica volta in doppia cifra. Nella poule salvezza coach Bonafede fa a meno di lei, due sole apparizioni da subentrata senza andare a segno. L’anno prima era perso imprescindibile della formazione di Gagliardi giocando tutte le partite e segnando 318 punti, una media di quasi 14 a partita.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore:

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice:

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma), Greta Catania (conferma)

Libero: Sara Ciancio (conferma)

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi

Opposto: Aurelia Ebatombo, Barbara Varaldo

Schiacciatrice:

Centrale:

Libero: Giorgia Faraone

Articoli correlati