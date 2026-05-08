 Grossa perdita, riparazione a Villa Lina e stop all'acqua in diverse zone di Messina

Grossa perdita, riparazione a Villa Lina e stop all’acqua in diverse zone di Messina

Redazione

Grossa perdita, riparazione a Villa Lina e stop all’acqua in diverse zone di Messina

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venerdì 08 Maggio 2026 - 14:58

Disagi nella parte centro-nord della città. Ecco dove. Intervento urgente di Amam e sospensione dell'erogazione idrica. Al via le autobotti

MESSINA – Ieri l’intervento a Santa Margherita. Oggi riparazione urgente a Villa Lina di una grossa perdita sulla condotta che serve anche Viale Giostra, via Palermo, Matteotti, Salita Tremonti. Da qui erogazione idrica sospesa e in atto attivi i servizi sostitutivi, comunica l’Amam.

Le zone di Messina senz’acqua e il servizio delle autobotti

“Tecnici della partecipata al lavoro in via Monte Scuderi, nel villaggio di Villa Lina, a causa di una copiosa perdita d’acqua segnalata dagli abitanti della zona agli uffici di pronto intervento di Amam. Le squadre operative hanno già appurato l’origine del guasto e stanno procedendo a ripararlo e, per questo, si è reso necessario sospendere l’erogazione del flusso d’acqua in rete sino ad ultimazione dei lavori. La tubazione interessata è l’adduttrice idrica, che serve le zone di Villa LinaSalita TremontiSan MatteoViale Giostravia Palermo, in cui è stata riscontrata una frattura da cui potrebbero essersi introdotti sedimenti sabbiosi“, viene comunicato.

Pertanto, “al fine di mitigare al massimo i disagi degli utenti delle aree interessate, Amam ha già attivato il servizio sostitutivo con autobotti per quanti richiedessero di fruirne e l’intervento tecnico per la verifica e pulizia dei contatori e delle tubazioni terziarie, nei casi in cui si riscontrassero nelle abitazioni residui sabbiosi nell’acqua proveniente dalla rete idrica cittadina. Entrambi i servizi potranno essere richiesti al numero dedicato 090.3687711, attivo h24″.

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