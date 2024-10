Guasto alla rete idrica, erogazione sospesa: “L’acqua tornerà già in nottata”

Amam ha comunicato le zone interessate dalla sospensione, tra il centro e il nord della città, spiegando che i lavori dovrebbero concludersi "in tarda serata"

MESSINA – Un guasto nel tratto di rete idrica che collega i serbatoi Montesanto e Tremonti ha portato alla sospensione dell’erogazione per consentire ai tecnici di riparare tutto in condizioni di sicurezza. Lo ha annunciato l’Amam attraverso i propri canali, spiegando che le zone interessate dalla sospensione sono quelle di Bisconte, Camaro, Camaro S. Paolo e S. Luigi, San Corrado, Tremonti, del centro città, della riviera e dei villaggi collinari a nord.

L’intervento dovrebbe durare per tutta la giornata, fino alla tarda serata. La previsione dell’azienda è che “l’acqua tornerà alla normale distribuzione già in nottata”. Amam ha anche ricordato il numero da chiamare in caso di emergenza per chiedere l’intervento di un’autobotte, lo 090.3687711.