Redazione

Ha il divieto di avvicinamento ma minaccia l’ex moglie davanti alla figlia, arrestato 39enne

giovedì 12 Febbraio 2026 - 10:37

Si era recato a scuola della figlia di 9 anni

I carabinieri di Bordonaro hanno arrestato un 39enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile della violazione della misura cautelare del “allontanamento dalla casa familiare” e del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta formulata – al numero di emergenza 112 – da parte dell’ex moglie dell’uomo, la quale aveva segnalato la presenza di quest’ultimo vicino alla scuola frequentata dalla loro figlia di 9 anni, in violazione quindi della misura cautelare a cui era stato sottoposto il 4 novembre scorso.

Nella circostanza, l’uomo ha anche minacciato l’ex moglie nonostante fossero presenti la loro figlia e i militari intervenuti, i quali hanno quindi proceduto al suo arresto, ai domiciliari, in attesa di decisione del giudice.

