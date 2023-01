"Harry Potter saluta la Befana", tanti bambini per il maghetto alla stazione. E spunta Alberto Urso - Tempostretto

Il cantante si è esibito al Duomo il 4 gennaio. Al fianco di Basile, si è presentato a sorpresa alla stazione, dove si sono chiuse le festività

MESSINA – Con l’evento “Harry Potter saluta la Befana”, giunto al terzo appuntamento, si sono chiuse ufficialmente alla Stazione centrale le festività messinesi. L’amministrazione, guidata dal sindaco Federico Basile che anche stavolta ha voluto partecipare di persona, ha rinnovato la manifestazione per l’ultima giornata utile prima del ritorno alla normalità, visto il successo di pubblico, soprattutto bambini e adolescenti, del mese di dicembre.

Alberto Urso “mago” per un giorno

E stavolta accanto al sindaco si è presentato un “mago” particolare: Alberto Urso. Tra trucchi e giochi, bacchette magiche e cappelli parlanti, bambini e genitori hanno così vissuto un momento ancora più magico al fianco del celebre cantante, che soltanto pochi giorni fa si è esibito in Piazza Duomo di fronte a centinaia di concittadini. Una festa doppia, che non a tutti però è piaciuta. In tanti sui social hanno criticato la scelta di replicare l’evento, che invece ha attirato ancora una volta tanti messinesi, sia in mattinata sia nel pomeriggio.

Caruso: “Gran bella squadra”

Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Quando le intuizioni funzionano! Gran bella squadra, col Sindaco in testa che ha dato fiducia, che ha consentito la realizzazione di questo splendido evento. Grazie ai vertici di RFI e di Findazione Fs. Onore al merito a Messina Social City!!”.

