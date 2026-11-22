Sulla carta l'integrazione con Reggio e Villa potrebbe dare senso alla linea costiera, ma i collegamenti veloci esistenti sono già in affanno e il confronto con le altre città mostra i limiti per Messina

Nell’accordo tra Messina e Reggio Calabria sull’Area metropolitana dello Stretto, la Metromare non viene immaginata come una semplice linea costiera isolata, ma come un asse di raccolta lungo la costa siciliana da collegare ai traghetti e agli aliscafi per la Calabria. L’idea è far arrivare al Molo Rizzo o a Tremestieri i passeggeri provenienti da nord o da sud senza attraversare in auto il centro città, aprendo anche la prospettiva di scambi più rapidi verso Villa San Giovanni, Reggio Calabria e l’aeroporto Tito Minniti, oltre a triangolazioni turistiche tra Capo Peloro, Messina e il museo archeologico reggino. Una visione che però si scontra con la realtà quotidiana dello Stretto, dove i collegamenti veloci già attivi faticano a coprire la domanda e dove l’esperienza di altre città italiane dimostra che il trasporto marittimo urbano non è affatto una scorciatoia facile.

Aliscafi già in affanno e la chiusura della Rada San Francesco

Il punto più delicato per valutare la Metromare in chiave di Area dello Stretto riguarda ciò che accade già oggi tra le due sponde. I collegamenti veloci tra Messina e Villa San Giovanni e tra Messina e Reggio Calabria sono già servizi sostenuti da risorse pubbliche per garantire la continuità territoriale, eppure lavorano costantemente al limite. Sulla tratta per Villa San Giovanni le corse giornaliere non bastano a garantire una cadenza oraria piena e chi perde una coincidenza ferroviaria può restare fermo anche una o due ore, mentre sulla linea per Reggio Calabria nei fine settimana e nelle fasce serali l’offerta si assottiglia molto.

A rendere ancora più fragile questo equilibrio c’è il riassetto degli approdi. Oggi chi si muove a piedi tra le due sponde può contare anche sulle navi private di Caronte e Tourist dalla Rada San Francesco, che fanno da valvola di sfogo per pendolari e visitatori. Quando la Rada San Francesco chiuderà e tutto il traffico privato sarà concentrato a Tremestieri, i passeggeri a piedi perderanno quell’alternativa e si riverseranno sugli aliscafi del porto storico, che già oggi faticano a ottenere risorse per aumentare il numero delle corse giornaliere. Chiedersi come si possano aggiungere nuove corse costiere tra Torre Faro e Tremestieri quando la tratta trasversale già esistente soffre per carenza di frequenze e coincidenze è il vero banco di prova del progetto.

Genova e Trieste, quando il trasporto marittimo urbano funziona a condizione

Guardando alle altre città italiane, Genova e Trieste offrono i due esempi più vicini per funzione urbana a una linea costiera metropolitana. A Genova il Navebus collega Pegli al porto antico lungo una rotta diretta senza fermate intermedie, permettendo ai pendolari di saltare il traffico del ponente con un biglietto integrato (2 euro per i residenti, 5 euro per i non residenti) nell’offerta dell’azienda municipale Atm Genova e con il supporto del consorzio di armatori locali. Funziona perché il percorso è diretto, evita strozzature stradali pesanti e viene sostenuto con risorse pubbliche di trasporto locale, visto che i soli biglietti coprono appena il 20 o il 25 per cento dei costi.

A Trieste il Delfino Verde collega il centro città a Muggia tutto l’anno, con estensioni estive verso la riviera, e un costo di corsa singola di 5 euro. Qui la sostenibilità nasce da un doppio appoggio: da un lato la geografia del golfo rende il mare più rapido rispetto al giro su strada per i pendolari, dall’altro i flussi turistici e balneari dei mesi caldi aiutano a compensare le spese del resto dell’anno. In entrambi i casi, però, il mare regge solo perché c’è un contributo continuativo a copertura del deficit.

Il Golfo di Napoli e Salerno, tra pendolari e stagione turistica

Più a sud, il Golfo di Napoli e la costiera tra Salerno e la Costiera amalfitana o il Cilento mostrano due facce molto diverse. Nel Golfo di Napoli i collegamenti marittimi funzionano e muovono grandi numeri perché per le isole non esistono alternative stradali, mentre verso la penisola sorrentina la viabilità terrestre è spesso paralizzata e la presenza di viaggiatori e turisti resta elevata per buona parte dell’anno.

Diverso è il caso del Metrò del mare tra Salerno, la Costiera amalfitana e il Cilento, che dimostra i limiti della vocazione pendolare in aree costiere molto frequentate d’estate. Quel servizio regge soprattutto nei mesi estivi e con tariffe ben più alte di un biglietto urbano, rivolte a turisti e visitatori, mentre come spostamento quotidiano fuori stagione fatica enormemente a mantenere continuità e numeri. Per Messina è un avvertimento chiaro: puntare sui flussi estivi potrebbe aiutare i conti nella bella stagione (ma i numeri turistici con la Costiera amalfitana sono imparagonabili), però non basta a trasformare una linea costiera in un servizio quotidiano per studenti e lavoratori da settembre a maggio.

Progetti fermi o falliti, perché molte metromare non decollano

In altre città italiane, come Bari, Taranto e Palermo, ipotesi o sperimentazioni di collegamenti marittimi costieri urbani sono rimaste in gran parte ferme o si sono arenate dopo le fasi iniziali. Il copione si ripete quasi sempre allo stesso modo: entusiasmo iniziale per l’idea di usare il mare contro il traffico, investimenti o studi sulle infrastrutture e poi lo scontro con costi di gestione elevati, tempi di imbarco e sbarco che allungano i tragitti brevi, concorrenza di autobus già radicati e difficoltà a trovare i fondi annuali per carburante, equipaggi e manutenzione.

A Messina il contesto dello Stretto aggiunge difficoltà specifiche che non esistono in altri porti italiani, dalle correnti di marea che raggiungono i 5 o 6 nodi alle mareggiate di scirocco e grecale sugli approdi aperti di Fiumara Guardia e Santa Cecilia. Senza coperture economiche certe per la gestione ordinaria, i 15 milioni per i cinque pontili rischiano di restare un cantiere difficile da trasformare in un servizio quotidiano affidabile. Discorso diverso se i fondi venissero impiegati per potenziare i collegamenti già esistenti sullo Stretto tra le due sponde. Ma quel caso avrebbe poco a che vedere con una metropolitana del mare cittadina.

Articoli correlati