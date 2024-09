Hockey, esordio vincente per l’Unime che cala il tris alla Pgs Don Bosco

In Coppa Federale vittoria in casa per gli universitari. Segnature di Malluzzo e doppietta di Visalli

MESSINA – Comincia nel migliore dei modi la stagione hockeistica per la SSD Unime, che vince all’esordio in Coppa Federale aggiudicandosi per 3-0, sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, il contro la Pgs Don Bosco.

“Per questo esordio stagionale va bene cosi – questo il commento a fine gara del coach degli universitari, che mantiene un profilo basso – Saranno altri i banchi di prova più importanti per i miei ragazzi. Oggi sicuramente siamo contenti, sia per il risultato ma soprattutto per la prestazione da parte di tutti, facendo anche esordire in prima squadra i 2009 Gabriele Raffa e Gabriele Surace. Buona la prova di Davide Visalli, altro 2009, autore di una bellissima rete: sul ragazzo abbiamo grosse aspettative in questa stagione. Unica nota stonata della giornata i troppi cartellini presi per proteste, aspetto sul quale dobbiamo decisamente migliorare tantissimo”.

Ssd UniMe – Pgs Don Bosco 3-0

Gara sbloccata dagli universitari allo scadere di un ottimo primo quarto, con Capitan Malluzzo bravo a spizzicare la pallina su un’azione di angolo corto di Suresh Yadev. Il raddoppio arriva grazie ad una bella giocata di Cristian Visalli che, da dentro area, stoppa la palla e tira un preciso push che batte il n.1 avversario. Di fattura ancora più pregevole è la terza rete, questa volta griffata da Davide Visalli, bravo a concludere una bella azione tutta di prima sull’asse Ragonese, La Maestra, Provenzale, Malluzzo, con il tocco finale al volo del giovane centrocampista messinese che manda la pallina sotto la traversa. Finale di gara di ordinaria amministrazione per i ragazzi allenati da Giacomo Spignolo, che portano a casa il primo successo stagionale.

Una gara vinta contro una Pgs Don Bosco infarcita di tanti giovani all’esordio in un torneo senior ma anche da buoni atleti Over che sapranno dare con il tempi farsi rispettare da qualsiasi formazione. Sul sintetico del polivalente sicuramente si è vista una Ssd UniMe più completa e determinata, contro una Pgs Don Bosco imbottita di tanti giovani ma anche con diversi over importanti. Il 3-0 finale probabilmente va anche stretto alla formazione universitaria, che spreca incredibilmente qualche occasione ed altre volte viene fermata sul più bello dalle prodezze di Triolo.

Il tabellino dell’incontro

Pgs Don Bosco – Ssd UniMe: 0-3 (Malluzzo 16’, Visalli C. 40’, Visalli D. 45’)

Pgs Don Bosco: Triolo, Raymo,Mobilia,Mazzeo,Di Paola,Aliberti,Barbaro, Fazio,Alosi,Aliquà,Abate All. Sebastiano Mazzeo

Ssd UniMe : Raffa F, Donato, Visalli D, Intersimone, Ragonese, Suresh Yadev, Visalli C, Provenzale, Malluzzo, Auditore. la Maestra, Manganaro, Raffa G, Lo Presti, Barone, Surace. All. . Giacomo Spignolo

Arbitro: Romano di Messina

Note: Angoli corti 9 a 3 per la Ssd UniMe – Ammoniti Provenzale, Donato, La Maestra, Auditore, Raffa G. (UniMe) – Mobilia, Raymo (Pgs).

Classifica e prossimo turno

Il prossimo turno vedrà la Ssd UniMe impegnata team contro il Galatea Catania di mister Richichi, team di assoluto valore che ha vinto la gara di esordio per 2-1 contro l’Hc Ragusa di Biagini. Sfida in programma domenica prossima, sempre sul sintetico del Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria.

Risultati 1ª giornata

Pgs Don Bosco – Ssd UniMe: 0-3

Galatea Catania – Hc Ragusa: 2-1

Classifica

Ssd UniMe 3

Galatea Ct 3

Hc Ragusa 0

Pgs Don Bosco 0

Prossimo Turno

Pgs Don Bosco – Hc Ragusa

Ssd UniMe – Pol. Galatea