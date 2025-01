Hockey, la Pu Messina si aggiudica il “Memorial Marco Meesa”

Nella competizione hockey indoor successi anche per l'Unime Under 16 maschile e la Pgs Don Bosco Under 16 femminile

MESSINA – È stata una bellissima giornata di sport quella vissuta al PalaNebiolo domenica scorsa per l’edizione 2025 del “Memorial Marco Meesa”, torneo di hockey indoor organizzato dalla Ssd UniMe con il patrocinio della Federazione Italiana Hockey. Ben 13 gli incontri programmati sul parquet dell’impianto sportivo universitario, con un programma ricco e variegato che ha interessato la categoria Senior e quella Under 16, sia maschile che femminile.

I risultati della categoria maggiore rispettano il pronostico della vigilia, con la Pu Messina che si aggiudica il Memorial superando in finale i padroni di casa della Ssd UniMe, protagonisti di un ottimo torneo e giunti in finale eliminando la Pgs Don Bosco al termine di una avvincente semifinale, conquistata con un gol a pochissimi minuti dalla fine griffato dal giovanissimo Davide Visalli su azione di angolo corto.

Nel torneo under 16 femminile successo della Pgs Don Bosco, con le ragazze allenate da Sergio Fraumeni che hanno avuto la meglio sulla Polisportiva Galatea, al debutto assoluto nella disciplina indoor. Torneo avvincente anche quello dell’Under 16 maschile, con la vittoria finale del team universitario che dimostra di essere in un ottimo stato di forma in vista della finale nazionale per il titolo italiano, in programma a Torino il prossimo fine settimana.

Alla fine sono state premiate tutte le squadre vincitrici del Memorial e Giacomo Spignolo, in qualità di responsabile del settore hockey della Ssd UniMe, oltre a portare i saluti e i ringraziamenti del presidente Franco De Francesco, assente per altri impegni istituzionali, ha voluto ringraziare tutte le squadre che con la loro partecipazione hanno voluto onorare ancora una volta la memoria di un bravissimo ragazzo che amava tantissimo l’hockey.