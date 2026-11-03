Hockey, la Ssd UniMe chiude la stagione regolare in Coppa con una vittoria

Superato per una rete a zero il Valverde Hockey 2018 nella sesta e ultima giornata, i grigio-azzurri erano già qualificati per la final fout di Torino

La Ssd UniMe chiude nel migliore dei modi la regular season della Coppa Federale, superando in trasferta il Valverde Hockey 2018 con il risultato di 1-0. A decidere l’incontro, valido per la sesta giornata, è una splendida rete di Ayman Kalil al 25′. I grigio-azzurri, già certi della qualificazione alla Final Four in programma a Torino il 14 e 15 novembre, hanno così concluso il proprio percorso nel girone con un’altra convincente prestazione.

A Catania, la formazione messinese ha affrontato il Valverde Hockey, squadra di Serie A2 e tra le più accreditate alla vigilia del torneo. La Ssd UniMe ha confermato quanto di buono mostrato nel corso della competizione, conquistando con merito un posto nella fase finale nazionale, alla quale arriverà da unica rappresentante della Serie B.

Il racconto della partita

La gara è iniziata con trenta minuti di ritardo, su richiesta della formazione etnea. Pronti via, la SSD UniMe ha subito sfiorato il vantaggio con Deshan Tharuka, che ha colpito il palo con una conclusione al volo a portiere battuto. Sulla stessa azione, Ayman Kalil non è riuscito a ribadire in rete da posizione favorevole. La partita si è sviluppata fin dalle prime battute su ritmi elevati, con buone ripartenze da entrambe le parti. Il Valverde ha conquistato quattro corti nel primo quarto, tutti ben neutralizzati dalla difesa messinese.

In avvio di secondo quarto sono arrivate altre due opportunità per i grigio-azzurri: la prima direttamente su corto, con Aldo D’Andrea che ha indirizzato la pallina verso l’angolo alto alla sinistra di Guida, bravo a intervenire; la seconda con il solito Deshan, presentatosi a tu per tu con l’estremo difensore etneo senza però riuscire a concretizzare. Il gol decisivo è arrivato al 25′: da un’imbucata di D’Andrea, la pallina è giunta ad Ayman Kalil che, con un pregevole controllo e un tiro potente e preciso appena dentro l’area, ha superato Guida firmando l’1-0.

Nei restanti due quarti il Valverde ha continuato a cercare con insistenza la rete del pareggio, mentre la SSD UniMe ha provato a sfruttare gli spazi per chiudere la partita. I messinesi sono andati vicini al raddoppio in due occasioni: prima con Kalil, che ha tentato un pallonetto sul portiere in uscita, mandando la pallina sopra la traversa di pochissimi centimetri; poi con Federico Cardella, la cui conclusione da posizione defilata si è stampata sul secondo palo. L’ultimo brivido è arrivato proprio allo scadere, quando il Valverde ha avuto una limpida occasione per pareggiare, ma Alessandro Anselmi si è opposto con una grande parata, assicurando alla propria squadra la vittoria.

Al termine dell’incontro, soddisfazione da parte del tecnico Antonio Spignolo per la prestazione dei suoi ragazzi e per il percorso compiuto dalla squadra. Un risultato che assume ulteriore valore anche alla luce della vicinanza dimostrata dalla Società: nel corso della settimana, infatti, il presidente Franco De Francesco aveva fatto visita al gruppo per congratularsi con la squadra in vista dell’importante appuntamento nazionale di Torino e manifestare il sostegno del sodalizio universitario in vista della Final Four.