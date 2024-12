Hockey. L’Unime U16 campione regionale, argento per gli U12 alla Coppa Natale

Buone prove dal gruppo hockey universitario. Impegnate nel fine settimana le Serie B, l'under16 e l'under 12 in competizioni differenti

MESSINA – Quello appena concluso è stato un week end pieno di soddisfazioni per il team hockey della SSD UniMe, impegnato tra sabato e domenica al PalaNebiolo nella disciplina indoor con tre categorie, under 12/14, under 16 e Serie B. Su tutti, menzione speciale per il gruppo grigio-azzurro di categoria under 16 che sabato, al termine di due incontri tiratissimi contro la PGS Don Bosco, conquista il titolo regionale e, soprattutto, la terza finale nazionale consecutiva. Benissimo anche i più piccoli impegnati nella Coppa Natale, con la medaglia d’argento conquistata dagli under 12, mentre è positivo l’esordio del team di Serie B impegnato nel primo concentramento regionale.

Sono state due vere e proprie battaglie sportive quelle che hanno visto protagonisti i giovani under 16 della SSD UniMe. Contro una non poco arrendevole PGS Don Bosco Barcellona, i ragazzi allenati da Coach Spignolo hanno dovuto dare fondo a tutte le loro energie e, alla fine, gli sforzi hanno premiato i messinesi che, con le due vittorie per 4-3 e 3-1, conquistano il titolo regionale e, soprattutto, per il terzo anno consecutivo strappano l’ambito pass per le finali nazionali indoor di categoria, in programma a Torino 1 e 2 febbraio 2025.

Onore alla squadra ospite che ha ribattuto colpo su colpo agli attacchi dei grigio-azzurri. L’impressione, però, è stata sempre quella che la compagine universitaria potesse avere la meglio degli ospiti, grazie ad un gruppo compatto e ben assortito e ad un ottimo gioco. 4-3 il finale della gara d’andata, con le marcature messinesi che portano la firma di Antonio Soraci, Davide Visalli, Gabriele Surace e Giuliano Avolio. Più complicata del previsto, invece, è stata la gara di ritorno: partenza sottotono della squadra di casa che subisce il gol. La rete subita scuote gli universitari che, poco alla volta, cominciano a macinare gioco ed a mettere sotto gli ospiti, fino alla resa finale grazie alla doppietta di uno scatenato Antonio Soraci ed alla perla di Davide Visalli. Festa grande, quindi, per la SSD UniMe che per il terzo anno consecutivo raggiunge un traguardo importantissimo e programma la finale nazionale di Torino per giocarsi il titolo iridato di categoria. “È un traguardo che ci riempie di gioia – cosi Coach Giacomo Spignolo – ma anche di tanto orgoglio. Questo ci dimostra che stiamo facendo un ottimo lavoro con i più giovani sia a livello tecnico ma anche di reclutamento, sfruttando anche al massimo le opportunità che ci offre una struttura sportiva di altissimo livello come quella universitaria, sia nella disciplina dell’indoor che in nell’outdoor. Complimenti ragazzi!”.

Questi i neo Campioni Ragionali Under 16 della SSD Unime: Giacomo Manganaro, Davide Visalli, Antonio Soraci, Giuliano Avolio, Lorenzo Di Natale, Simone Caruso, Gabriele Raffa, Gabriele Surace, Mattia Spignolo, Piergiorgio Cucinotta, Calogero Damiano, Massimiliano Ruggeri, Alessandro Curinga. Allenatore Giacomo Spignolo

Risultati:

Finale Andata

SSD Unime- PGS Don Bosco 4-3

Finale Ritorno

PGS Don Bosco-SSD Unime 1-3

Coppa Natale con gli Under 12

Torneo avvincente anche quello della Coppa Natale dedicata alla fascia Under 12. Gare sempre equilibrate con tanto divertimento e sana competizione sul parquet del PalaNebiolo. Alla fine sarà la Polisportiva Galatea di Catania ad alzare la Coppa e bissare il successo dello scorso anno, superano in graduatoria la SSD UniMe che conquista la medaglia d’argento. I ragazzi allenati da Willy Panebianco hanno espresso un ottimo gioco di squadra, ma vanno anche sottolineati i tanti sprechi sotto rete dela SSD Unime, che se avesse concretizzato almeno la metà delle occasioni avute in tutte le gare sicuramente avrebbe potuto dire la sua per questa edizione. I ragazzi allenati da Cristian Visalli, alla fine, si devono accontentare della seconda posizione, mentre il terzo posto va alla PGS Don Bosco di Alessandro Borgese. Questi gli Under 12 della SSD Unime scesi in campo: Giulio La Maestra, Gabriele Fenga, Joele Artese, Spignolo Mattia, Riccardo Surace, Devid Benvenga, Marco Ruggeri. All. Cristian Visalli

Questi i risultati Finali:

SSD Unime-PGS don Bosco = 1-4

Galatea CT – PGS Don Bosco = 4-1

SSD Unime-Galatea CT = 3-4

PGS Don Bosco-SSD UNIMe = 2-3

PGS Don Bosco-Galatea CT = 1-4

Galatea CT – SSD Unime = 2-2

Classifica

Galatea CT 10

SSD Unime 4

PGS Don Bosco 3

Gli impegni della Serie B

Superato un sabato “bollente”, domenica ha fatto il suo esordio nella disciplina indoor anche la Serie B, in campo per il primo concentramento regionale. Ben 9 le gare giocate nell’impianto universitario, con quasi tutto le gare segnate da un equilibro costante. Nel complesso non hanno assolutamente demeritato gli universitari al cospetto di formazioni ben strutturate, con una linea verde nel sestetto titolare in tutte le gare che ha ben figurato, dimostrato carattere e maturità. Alla fine, però, le buone prestazioni non sono state accompagnate dai risultati e, cosi, prima la formazione allenata da Giacomo Spignolo si deve arrendere alla PGS Don Bosco (3-1 dopo tante occasioni sprecate), poi pareggia con un pirotecnico 6-6 contro Ragusa (formazione di casa sempre in vantaggio al cospetto di una delle big del torneo, alla quale sono stati concessi anche 3 rigori, e matchball sprecato da Daniele Romano a 3 minuti dalla sirena finale) ed alla fine viene sconfitta per 3-2 dalla PU Messina (SSD UniMe in vantaggio nei primi due tempi ma l’ugandese Timoty sale in cattedra e regala la vittoria agli avversari).

La classifica della prima giornata dice che per adesso al comando c’è la coppia formata dal Valverde Hockey 2018 e GS Raccomandata Giardini con 7 punti, ma con i giochi ancora tutti aperti per la vittoria finale, che premierà solo la prima classificata con l’accesso ai play off promozione in A2, in programma a Potenza Picena (Macerata) a fine Febbraio.

Questi gli atleti della SSD Unime: Francesco Raffa, Cristian Visalli, Francesco Donato, Davide Visalli, Antonio Soraci, Cristian La Maestra, Davide Arena, Michele Malluzzo, Salvo Auditore, Francesco Barone

Allenatore Giacomo Spignolo

Risultati:

SSD Unime-PGS Don Bosco 1-3

PU Messina-GS Raccomandata Giardini 5-7

Valverde Hockey 2018-HC Ragusa 7-4

PU Messina-PGS Don Bosco 6-0

SSD Unime-HC Raguas 6-6

Valverde Hockey 2028 – GS Raccomandata Giardini 2-2

SSD Unime – PU Messina 2-3

Valverde Hockey 2028-PGS Don Bosco 2-0

GS Raccomandata Giardini – HC Ragusa 6-4

Classifica

Valverde Hockey 2018 7

GS Raccomandata Giardini 7

PU Messina 6

PGS Don Bosco 3

SSD Unime 1

HC Ragusa 1