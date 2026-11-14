Hub Atm a Torre Faro, il gruppo Scurria a Basile: “Deve rispondere”

"Venga in Consiglio comunale e risponda alle nostre domande", spiegano i tre consiglieri. La vicenda e le critiche

MESSINA – Il gruppo consiliare Scurria sindaco – Partecipazione torna ad attaccare la giunta Basile e il sindaco in prima persona, stavolta sull‘hub Atm a Torre Faro. I tre consiglieri, Marcello Scurria, Pippo Capurro e Simona Contestabile, in una nota hanno chiesto una risposta al primo cittadino, chiamato a “rompere il silenzio”.

“Tanti soldi pubblici, procedure ancora da chiarire e un elemento che chiama direttamente in causa il sindaco: il proprietario dell’area era stato nominato esperto da Basile nel marzo 2024 – scrivono -. Da oltre un mese la vicenda dell’hub ATM di Torre Faro solleva interrogativi politici e amministrativi. In ballo ci sono risorse pubbliche significative, procedure sulle quali permangono molti dubbi e decisioni che meritano di essere spiegate. Eppure, davanti a una vicenda così delicata, il sindaco Federico Basile continua a tacere”.

E ancora: “Un silenzio ancora più difficile da comprendere alla luce di una circostanza precisa: il proprietario dell’area presa in locazione da ATM è Roberto Ruggeri, ideatore e fondatore del Sud Innovation Summit di Messina, nominato esperto del sindaco Basile con un proprio decreto nel marzo 2024. Non è un particolare secondario. È un elemento che impone al primo cittadino di assumersi le proprie responsabilità istituzionali e di chiarire pubblicamente quanto accaduto. Basile era a conoscenza dell’operazione? Quali verifiche sono state effettuate? Quali garanzie sono state adottate per assicurare la massima trasparenza in un’operazione che coinvolge una società partecipata del Comune e risorse pubbliche?”.

Il gruppo Scurria sottolinea che “non stiamo formulando accuse né anticipando giudizi. Ma quando si spendono tanti soldi pubblici, le procedure devono essere trasparenti e ogni scelta deve poter essere spiegata e giustificata. E quando il proprietario dell’area è una persona che ha ricevuto direttamente dal sindaco un incarico fiduciario, il dovere di chiarimento diventa ancora più stringente. Colpisce il silenzio di un primo cittadino solitamente pronto a intervenire, replicare e prendere posizione su ogni questione cittadina. Questa volta, invece, Basile sembra preferire di non vedere e di non sentire”.

E infine: “Un incarico fiduciario conferito dal sindaco non può diventare, quando emergono questioni delicate, una circostanza sulla quale lo stesso sindaco sceglie di non pronunciarsi. Il sindaco non può chiamarsi fuori. Non bastano eventuali spiegazioni di altri soggetti: è lui che deve chiarire se fosse a conoscenza dei fatti, quali verifiche siano state compiute e come si sia arrivati a un’operazione che presenta ancora troppi aspetti da chiarire. Per questo, se Basile non interverrà spontaneamente, depositeremo un’interrogazione a risposta immediata, chiedendo che venga in Consiglio comunale a rispondere direttamente alle nostre domande. Non è una polemica politica fine a se stessa. È una questione di trasparenza, responsabilità istituzionale e tutela delle risorse pubbliche. I cittadini hanno diritto di conoscere come vengono gestite le società partecipate e come vengono utilizzati i soldi pubblici. Il sindaco, soprattutto quando emergono circostanze che riguardano direttamente persone da lui nominate, ha il dovere di fornire chiarimenti. Il silenzio non è una risposta. I cittadini hanno diritto di sapere. E il sindaco ha il dovere di rispondere”.

Articoli correlati