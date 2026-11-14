Per Akademia Messina derby del Sud, Lindgren: “Per me speciale, ci sarà mia mamma”

Nell'ottava giornata di Serie A2 Akademia Sant'Anna ospita la pugliese Melendugno, inizio della sfida domenica alle ore 17 al PalaRescifina

MESSINA – Akademia Sant’Anna torna in casa per l’ottava giornata di campionato. La formazione cara al presidente Costantino nella giornata di domenica 15 novembre ospiterà al PalaRescifina la Volley Melendugno, formazione pugliese che al momento la precede di un punto in classifica. La partita è in programma alle ore 17 e sarà diretta da Matteo Mannarino e Luca Pescatore, al videocheck ci sarà Martina De Luca.

Per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina i risultati non sono lusinghieri. Due giornate fa è arrivata la prima vittoria in trasferta a Fasano, ma la formazione di coach Barbieri non ha dato continuità cedendo in trasferta ad Altamura il turno successivo. In casa sono state solo sconfitte fin qui, soltanto all’esordio contro il Club Italia è maturato un punto frutto del tiebreak giocato e perso, poi sono seguiti i ko contro Trentino e Busto Arsizio. L’ultimo precedente contro le pugliesi è stata la sfida che fece mantenere la categoria ad Akademia nella passata stagione al termine della prima parte di stagione, grazie al successo ottenuto proprio al PalaRescifina la formazione allora allenata da coach Matteo Freschi giocò la poule promozione e non quella salvezza.

Saana Lindgren, opposta peloritana, presentando la sfida di domenica ha dichiarato: “Prima di tutto siamo molto contente di giocare in casa, dopo le ultime due giornate torniamo a Messina. In questa settimana ci siamo concentrate molto sul nostro gioco negli allenamenti e siamo pronte aspettando di poter scendere in campo domenica. Nell’ultima uscita contro Altamura non abbiamo giocato al nostro livello, ma sono fiduciosa che domani combatteremo in campo e cercheremo di fare un buon risultato. Per me sarà più speciale di altre partite perché ci sarà mia mamma che verrà a vedermi giocare”.