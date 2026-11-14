Taormina, De Luca contro Schifani sulla cardiochirurgia pediatrica: “Il suo ennesimo fallimento”

Il capogruppo del M5s all'Ars all'attacco dopo lo stop agli interventi complessi: "Scelte scellerate"

TAORMINA – Il capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars, Antonio De Luca, parla di “ennesimo fallimento targato Schifani” dopo la notizia dello stop imposto all’ospedale San Vincenzo di Taormina e al centro di cardiochirurgia pediatrica. L’Asp, in una nota, ha limitato l’attività del centro a interventi di media e bassa complessità, secondo quanto spiegato dal deputato regionale.

De Luca attacca: “Il parere ministeriale si fonda sulla scelta scellerata di creare un sistema hub-spoke, con il centro di Taormina subordinato a quello di Palermo, un meccanismo che non esiste in nessun’altra regione d’Italia. Questa è stata una scelta voluta da Schifani e dall’assessore Faraoni e inserita nel piano di riorganizzazione della rete di cardiochirurgia pediatrica allegata alla rete ospedaliera, con il presidente che dichiarava a gran voce che, così facendo, l’eccellenza taorminese sarebbe stata salvata. Adesso, invece, il Ministero ha sconfessato Schifani, dicendo che non è così. Se le cose non cambieranno, sono pronto a scommettere che presto il Bambino Gesù non sarà più disponibile a svolgere la sua attività nel centro ionico e ricominceranno i viaggi della speranza delle famiglie siciliane e dei loro piccoli verso le regioni del Centro-Nord”.

“Io, insieme al Movimento 5 Stelle – prosegue De Luca – fui l’unico a sconfessare e denunciare pubblicamente tutte le nefandezze e i rischi contenuti in quel piano che, a mio avviso, aveva il solo scopo di far apparire il centro palermitano più performante di quello taorminese, al fine di giustificare l’indicazione del primo come centro principale a discapito di Taormina. Il centrodestra, la deputazione messinese di centrodestra e il sindaco di Taormina, anche lui deputato regionale di Sud chiama Nord, condivisero la linea di Schifani, sostenendo di aver contribuito a salvare il centro di Taormina o addirittura, fatto inedito, di aver lavorato in silenzio per salvare questa realtà di eccellenza. Si sono resi complici di questa devastazione votando a favore in commissione Salute o sostenendo pubblicamente questo piano diabolico”.

E ancora: “Già allora era infatti evidente che Palermo non aveva mai sviluppato i numeri e il livello delle prestazioni svolte a Taormina e che ancora oggi non ha l’esperienza e le capacità per farlo. Questo avrà conseguenze devastanti per le famiglie siciliane e i loro piccoli, che dovranno rivolgersi fuori regione per gli interventi più complessi. Adesso Schifani dovrà riferire in Aula e in commissione di questo sfacelo. Non si può condannare a morte o alla lenta agonia quella che è un’eccellenza della sanità, riconosciuta in tutto il mondo, per scelte infelici o, peggio, dettate da squallide lotte di campanile che da sempre hanno cercato di preferire Palermo a Taormina”.

La nota dell’Asp di Messina segue le prescrizioni ministeriali formulate sulla base delle valutazioni di Agenas, che ha rilevato per Taormina volumi di attività più elevati rispetto a Palermo, segnalando però una mortalità superiore alla media nazionale. De Luca ha aggiunto: “È giusto che questi aspetti vadano approfonditi, ma la relazione tecnica del Bambino Gesù riportata anche nel parere ministeriale, sostiene che i decessi osservati a Taormina non differirebbero da quelli attesi. La verità è che il governo Musumeci prima e quello Schifani dopo hanno voluto a tutti i costi privilegiare Palermo rispetto a Taormina e questi sono i risultati. Il modello hub e spoke, con Taormina subordinata a Palermo, è stato approvato dalla commissione Salute dell’Ars con il voto favorevole dell’intera maggioranza di centrodestra e con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle. Oggi il Ministero risponde che la sperimentazione non può partire: servono prerequisiti vincolanti che la Regione non ha garantito, una revisione profonda della rete entro 90 giorni e la dimostrazione di una sostenibilità che il governo non è stato in grado di assicurare, visto il disavanzo strutturale e l’assenza di un programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro”.

E infine: “Il parere ministeriale ha certificato il fallimento del governo Schifani. Questo provvedimento, inoltre, porta la data del 25 settembre: perché la Regione non ne ha parlato? Perché l’assessore alla Sanità non ha riferito nulla alla commissione Salute? Chiediamo che il presidente Schifani e l’assessore Caruso riferiscano subito, in Aula e in commissione Salute. Il governo deve dire come saranno garantiti i casi urgenti e neonatali e cosa accadrà dopo il 31 dicembre, quando scadrà la convenzione con il Bambino Gesù”.