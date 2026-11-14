Volley Serie B2, impegni esterni per Messina Volley e Futura Santa Teresa

Quinta giornata del campionato Nazionale di Serie B che vede le neo promosse messinesi protagoniste



Il Messina Volley torna in trasferta visto che, nella 5ª giornata del campionato di Serie B2 femminile, farà visita alla formazione di Vibo Valentia. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen provengono dall’importante vittoria casalinga contro l’Alus Mascalucia, che ha fruttato i primi punti stagionali. Le calabresi, nella scorsa giornata, si sono imposte in casa di Reggio Calabria ed all’attivo hanno due vittorie e due sconfitte.

A presentare il match di sabato, alle ore 18 presso il PalArcobaleno di Pizzo, è il centrale giallo-blu Claudia Puglisi: “A Pizzo sarà una trasferta difficile perché andremo a scontrarci con una squadra giovane e motivata che ha dimostrato il suo potenziale in queste prime partite di campionato. Noi dobbiamo dare il massimo dall’inizio e mantenere alta la concentrazione durante tutti i momenti della partita”. Circa il suo inserimento nel Messina Volley ha aggiunto: “Mi sto trovando molto bene con le mie compagne e credo molto in questa squadra e sulla nostra crescita, personale e d’insieme”.

Impegno in trasferta anche per la Futura Volley Santa Teresa che impegnata al PalaLivatino affronta Gela domenica 15 novembre alle ore 18. Il PalaBucalo ha consegnato alla Edilizia Futura Volley Santa Teresa nove punti e il terzo posto in classifica. Adesso, il calendario chiede alla squadra di Alessandro Prestipino di trasferire lontano da casa quanto di buono costruito nelle ultime settimane. Una trasferta, quella di Gela, che presenta difficoltà ben superiori a quelle suggerite dalla classifica. La formazione gelese occupa l’ottava posizione con sei punti, frutto di due vittorie e altrettante sconfitte, ma resta una delle squadre maggiormente accreditate per la promozione. Un organico di qualità, costruito con ambizioni importanti e ulteriormente rinforzato nelle prime settimane di campionato.



Il tecnico delle joniche Alessandro Prestipino è consapevole delle insidie che l’appuntamento nasconde e invita a non lasciarsi condizionare dall’attuale posizione in classifica delle avversarie: “Sarà una partita complicata, innanzitutto per il fattore campo. Affronteremo in trasferta una squadra allestita per il salto di categoria. Il fatto che oggi si trovi a metà classifica significa poco, perché il campionato è appena iniziato. Gela ha già effettuato diversi innesti e ne ha completato un altro proprio in questi giorni”.