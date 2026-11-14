Messina e il verde urbano: censimento digitale, 2.900 nuovi alberi e il piano di rinnovo fino al 2030

Dalla mappatura di GreenSpaces alle 548 messe a dimora in partenza, passando per i progetti Pnrr e il recupero di viale Giostra

La gestione del verde pubblico a Messina vuole cambiare passo grazie a un sistema digitale e integrato che unisce la conoscenza tecnica del patrimonio arboreo alla programmazione operativa sul territorio. Al centro di questa trasformazione c’è la piattaforma GreenSpaces, aggiornata all’autunno 2026, che ha censito 15.717 posizioni arboree distribuite in tutte e sette le circoscrizioni e lungo 494 località cittadine.

Ogni albero registrato possiede un’anagrafica digitale tracciabile — coordinate geografiche, codice univoco, specie botanica, dimensioni e storico delle lavorazioni — che permette a Messina Servizi di pianificare gli interventi con precisione. Il quadro dimensionale evidenzia una struttura variegata: il 36% degli esemplari ha un’altezza inferiore ai sette metri, quasi il 29% si colloca tra i sette e i dodici metri, mentre oltre il 33% raggiunge altezze comprese tra i dodici e i ventidue metri. Accanto alla mappatura, il sistema garantisce un monitoraggio costante della stabilità: risultano registrate 9.369 valutazioni, di cui 2.822 approfondite con diagnostica strumentale e 1.976 ricontrolli mirati.

“Abbiamo fatto un salto di qualità – ha spiegato il direttore generale di Messinaservizi, Salvo Puccio –. Abbiamo dati, strumenti digitali, valutazioni tecniche e un piano operativo che ci consentono di programmare gli interventi e non limitarci a intervenire quando si presenta un problema. Il lavoro realizzato ci permette di superare una gestione legata alle singole necessità o alle emergenze, costruendo un percorso documentato e verificabile”.

Il bilancio del quinquennio: quasi tremila nuovi alberi e il caso viale Giostra

Il piano di sviluppo e sostituzione avviato negli ultimi anni ha permesso di raggiungere quota 2.899 nuove alberature complessive tra il 2021 e la fine di ottobre del 2026, a fronte di 424 rimozioni ordinarie. Il bilancio evidenzia 1.345 impianti ordinari curati direttamente da Messina Servizi e 1.554 alberi messi a dimora nel corso del 2024 grazie al progetto ForestaMe. Parallelamente, le attività di manutenzione hanno portato alla fresatura di 1.760 ceppaie, liberando le postazioni dai residui legnosi e predisponendo il terreno per i nuovi reimpianti. A questo lavoro urbano si affiancano su scala territoriale più ampia i due interventi di forestazione finanziati dal Pnrr (ME01 del 2023 e ME09 del 2026), che prevedono complessivamente 110mila piante progettuali, suddivise tra 77mila arboree e 33mila arbustive.

Un capitolo fondamentale riguarda il recupero delle aree compromesse, come l’intervento sul controviale sud di viale Giostra. Dopo gli schianti registrati durante il maltempo del 2025, che avevano messo in luce apparati radicali sviluppati su un solo lato a causa dell’interferenza con la tombatura del torrente, i tecnici hanno eseguito prove di trazione e ridisegnato i posti pianta. Traslando le nuove messe a dimora rispetto al bordo della struttura sotterranea per garantire equilibrio alle radici, i platani piantati nel novembre del 2025 mostrano oggi, a distanza di dodici mesi, uno sviluppo vegetativo rigoglioso.

Il piano 2026-2030: 818 nuovi impianti e l’avvio per la Giornata dell’albero

L’azione di rinnovamento si sviluppa attraverso una programmazione pluriennale che guarda al 2030, prevedendo complessivamente 818 nuovi impianti e una forte attenzione alla zona sud e al centro. La prima fase operativa concentrerà 548 nuovi alberi (366 nel centro e 182 tra Gazzi e Giampilieri), un servizio già appaltato che include anche 100 fresature (46 connesse a rimozioni e 54 su ceppaie pregresse). Il via al programma è fissato in concomitanza con le iniziative del 21 novembre, in occasione della Giornata internazionale dell’albero.

“Non ci sono bacchette magiche – ha sottolineato il sindaco Federico Basile –, ma da formContext 2021 a oggi sono state messe a dimora 2.900 piante. Una città senza verde è una non città. Invito tutti a controllare sempre che le piantumazioni vengano fatte”.

Il calendario dei lavori prevede cantieri paralleli con i primi 325 impianti già programmati entro dicembre. Tra le zone principali interessate figurano Giampilieri (80 lecci nelle prime tre settimane), viale San Martino (42 esemplari tra ligustri e platani), via La Farina (29 alberi tra ginkgo biloba e bagolari), via Natoli (25 tra peri ornamentali e robinie), viale Europa (18 alberi di Giuda), via Falcone (20 agrumi), Villa Esperia (25 tra agrumi, lecci e ligustri), via Chinnici (14 esemplari), Camaro Superiore (15 piante), via Centonze (13 robinie), via Napoli (13 alberi di Giuda) e viale della Marina Russa (10 tigli).

Trasparenza e partecipazione con il portale GreenCity

La strategia di Messina Servizi punta anche sulla condivisione pubblica delle informazioni. Attraverso il portale civico GreenCity (collegato alla banca dati GreenSpaces), cittadini, scuole e professionisti possono esplorare liberamente la mappa del verde cittadino, consultando le schede dei singoli alberi, le specie botaniche presenti e i benefici ecosistemici connessi alle chiome, dalla capacità di intercettare il particolato e la pioggia fino alla regolazione del microclima. Un sistema che permette di seguire l’avanzamento dei lavori programmati e trasforma il patrimonio arboreo in un bene comune accessibile.