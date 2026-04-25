“I Colli Sarrizzo non sono la tua discarica”: i pannelli di Messina Servizi

La partecipata installa messaggi contro l'abbandono dei rifiuti in occasione del 25 aprile e del primo maggio

MESSINA – “I tuoi rifiuti non sono invisibili. E non lo sei neanche tu”. “Questo è il nostro bosco. Non la tua discarica”. “Fa male. Anche se non lo senti”. Messaggi e immagini contro l’abbandono dei rifiuti. Non solo un rafforzamento dei controlli e della presenza. Messina Servizi punta sulla prevenzione, con pannelli sui Colli Sarrizzo, in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio. Accanto a Messina Servizi Bene Comune il Comune di Messina e una serie di enti coinvolti: Ispettorato ripartimentale delle foreste, Servizio per il territorio della Regione siciliana, polizia metropolitana e polizia municipale.

“Tra le azioni già attuate, particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione sul territorio, con il posizionamento, da parte di Messina Servizi, di una serie di pannelli ad alto impatto visivo all’interno dell’area attrezzata Ettore Lombardo, nei punti di maggiore afflusso e nelle aree di sosta. Non si tratta di una semplice informazione, ma di una scelta precisa basata su approcci consolidati nelle scienze comportamentali: nei contesti naturali, messaggi brevi, diretti e collocati nei luoghi in cui si compiono le scelte risultano più efficaci nel prevenire comportamenti scorretti, perché agiscono in modo immediato sulla percezione e sulla responsabilità individuale”, fa sapere la partecipata.

Un presidio a Musolino, Messina Servizi: “Tuteliamo il patrimonio ambientale”

“I contenuti sviluppati si articolano su più messaggi, accomunati da un linguaggio essenziale e diretto, con l’obiettivo di rendere evidente il danno ambientale, rafforzare il senso di appartenenza al luogo e richiamare con chiarezza le conseguenze dei comportamenti incivili. Un intervento mirato, che si affianca alle altre azioni già previste e condivise con le istituzioni, alla luce delle criticità registrate durante la recente Pasquetta, quando l’area attrezzata di Musolino è stata interessata da diffusi fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti”, viene evidenziato.

“Per le giornate del 25 aprile e del 1° maggio è infatti previsto un presidio operativo nell’area, con la presenza di personale, attività di monitoraggio e controllo da parte delle forze preposte, oltre alla distribuzione di sacchetti ai cittadini e al rafforzamento dei servizi di raccolta, al fine di garantire un supporto concreto e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe. L’obiettivo è accompagnare cittadini e visitatori verso comportamenti più corretti e consapevoli, tutelando il patrimonio ambientale dei Colli San Rizzo e consentendo a tutti di vivere queste giornate nel rispetto del bene comune”, sottolinea Messina Servizi.