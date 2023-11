I "Profumi d'autunno" risvegliano Altolia - Tempostretto

Cibo, cultura e divertimento gli ingredienti vincenti

MESSINA – Musica, balli e buon cibo, gli ingredienti che ad Altolia hanno fatto da contorno alla sagra “Profumi d’autunno”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Michelangelo Trimarchi”, giunta quest’anno alla terza edizione, appuntamento che ha riconfermato la grandissima partecipazione delle edizioni passate. Il piccolo villaggio collinare è stato “invaso” da migliaia di visitatori, che hanno potuto gustare i prodotti tipici della stagione, come le caldarroste, ma anche tante prelibatezze della tavola siciliana: formaggi, salsiccia, maccheroni, pidoni, dolci. Nei numerosi stand, una ventina circa, sono stati esposti anche lavori di artigianato e pittura di artisti locali. Tanta musica popolare e balli. La manifestazione si è conclusa domenica sera con lo spettacolo di Giuseppe Castiglia, la piazza Ponte piena di gente che ha applaudito la performance del noto comico catanese.

Il trasporto è stato garantito dalle navette messo a disposizione dall’azienda pubblica Atm, bus che per due giorni hanno fatto la spola tra il villaggio di Molino ed Altolia, regolando così il traffico. Un’organizzazione impeccabile quella dei membri dell’associazione “Trimarchi”, da anni impegnata nella vallata per la valorizzazione del territorio. Numerose le manifestazioni culturali e ricreative che ogni anno vengono organizzate in estate a contorno dei festeggiamenti del Santo Patrono San Biagio. Giovani e adulti, spinti dalla voglia di far conoscere le bellezze di un paese, che a dispetto della distanza dalla città e dei pochi abitanti, rimane sempre vivo e allegro. L’appuntamento è adesso per le festività natalizie, quando le viuzze di Altolia si trasformeranno nel “Villaggio di Babbo Natale”, manifestazione questa, giunta alla quarta edizione.