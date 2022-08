I rifiuti messinesi restano in Sicilia, ma ancora per poco - Tempostretto

Lentini sempre più off limit, la differenziata salva Messina ma anche per i nostri rifiuti si profila la "migrazione"

MESSINA – E’ allarme smaltimento rifiuti dopo l’ennesima riduzione del conferimento della discarica di Lentini, dove arrivano i compattatori di tre province compresa quella messinese. E i camion con la “monnezza” sicula sono pronti a partire per il nord Europa, con un aumento dei costi all’orizzonte. I rifiuti messinesi, però, al momento vengono ancora smaltiti in Sicilia.

La quota “riservata” ai rifiuti messinesi è infatti ancora smaltibile a Lentini.

“Grazie all’alta percentuale di raccolta rifiuti differenziata – spiega la neo presidente di Messinaservizi Mariagrazia Interdonato – per il momento non abbiamo contraccolpi sulla raccolta in città e anche sul conferimento. Certo, i nostri camion a volte attendono a lungo in fila all’ingresso della discarica, ma per il momento siamo ancora in grado di assicurare lo smaltimento in Sicilia, senza aumento dei costi”.

Aumento che però sembra scontato. Srr (Società per la regolamentazione dei rifiuti) ha infatti già richiesto ai Comuni del messinese la documentazione per la “caratterizzazione dei rifiuti”, che i municipi stanno inviando in questi giorni, per avviare il trasferimento fuori regione della spazzatura. Inevitabilmente, i costi saranno spalmati sugli utenti.

