Il Beach Volley riparte da Taormina: Serie B1, Master e Coppa Sicilia

Il presidente Locandro rivendica anche il ritorno della manifestazione "Trofeo dei Territori". La date degli appuntamenti

TAORMINA – Parte dalla Perla dello Jonio la stagione 2024 del beach volley di Fipav Sicilia, nella sala conferenze dell’hotel Continental è stato presentato il cartellone del circuito regionale che prevede quattro importanti appuntamenti, due di Serie B1 maschile e femminile, il Master conclusivo e la Coppa Sicilia a chiudere l’estate del beach volley isolano.

A fare gli onori di casa l’Assessore allo sport Mario Quattrocchi, presente anche l’esperto allo Sport del Comune di Messina Francesco Giorgio. A rappresentare la Fipav il presidente regionale Antonio Locandro e i presidenti territoriali di Messina e Catania, rispettivamente Alessandro Zurro e Maurizio Ragusa. A Taormina erano inoltre presenti il Consigliere Regionale Egidio Emmi, il responsabile del settore beach volley di Fipav Sicilia Ernesto D’Agata ed i promoter Francesca Raciti (Le Capannine) e Nunzio Currenti (Papiro Fiumefreddo).

Nell’occasione presentato anche l’imminente Trofeo dei Territori di Beach Volley denominato Aequilibrium Cup in programma questo week and al lido “Le Capannine” di Catania. La manifestazione giovanile torna sulle spiagge Siciliane dopo oltre 10 anni di assenza e rappresenterà una importante per i nostri giovani in vista del prossimo Trofeo delle Regioni di Beach in programma a Porto San Giorgio dal 29 luglio al 1 Agosto.

“Taormina è pronta a bissare il successo dello scorso anno – spiega l’assessore allo Sport del Comune Jonico 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐐𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 – il nostro comune è da sempre favorevole a questo tipo di manifestazioni e il litorale Mazzeo si presta perfettamente”. La spiaggia di Mazzeo ospiterà due dei quattro appuntamenti del cartellone 2024 e si partirà il 13-14 Luglio con un torneo Serie B1 maschile e femminile per poi chiudere l’estate del beach isolano il 24-25 Agosto con la Coppa Sicilia.

A completare il cartellone due appuntamenti al lido “Le Capannine” di Catania il 20-21 Luglio (Serie B1 M/F) ed il 10-11 Agosto (Master Finale). “Diamo il via alla nostra stagione estiva – dichiara Antonio Locandro, presidente Fipav Sicilia – siamo riusciti a chiudere un cartellone di beach volley davvero importante e dopo due lustri abbiamo riattivato il trofeo dei territori”.