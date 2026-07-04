 Il Castanea Basket Messina ha presentato domanda di ripescaggio in Serie C

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Simone Milioti

Il Castanea Basket Messina ha presentato domanda di ripescaggio in Serie C

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sabato 04 Luglio 2026 - 20:30

Dalla B Interregionale alla retrocessione in Serie D, ma i gialloviola non vogliono mollare

MESSINA – Sempre più difficile fare pallacanestro a Messina anche in virtù di regolamenti federali che a volte sembrano considerare le squadre cittadine, spesso composte da atleti che non sono professionisti e hanno il piacere di continuare ad allenarsi e giocare un campionato, delle squadre di professionisti.

Proprio per questo motivo qualche anno fa, in assenza di imprenditori che se ne facessero carico, il Castanea Basket Messina 2010 rinunciò alla B Interregionale, campionato che aveva meritato di rigiocare salvandosi con diverse giornate di anticipo, per ricominciare in modo più tranquillo dalla Serie C.

Nel massimo campionato regionale poi una stagione complicata e sfortunata che ha visto i gialloviola retrocedere dopo lo spareggio. Ma la società ha appena annunciato sui propri canali social che ha presentato domanda di ripescaggio. “Il Castanea Basket 2010 – si legge sulla pagina Facebook della squadra – intende comunicare di aver provveduto ad inoltrare presso gli uffici competenti domanda di ripescaggio in serie C unica per la stagione sportiva 2026/2027. La dirigenza gialloviola, nella speranza che la stessa possa essere accolta, è già al lavoro per la programmazione della nuova stagione”.

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