 Messina si ferma per l'addio a Giulia Scimone, in Duomo risuona il monito: "Deve essere l'ultima"

Messina si ferma per l’addio a Giulia Scimone, in Duomo risuona il monito: “Deve essere l’ultima”

Simone Milioti

Messina si ferma per l’addio a Giulia Scimone, in Duomo risuona il monito: “Deve essere l’ultima”

sabato 04 Luglio 2026 - 17:13

Cattedrale gremita tra fiori e magliette bianche per l'addio alla 16enne uccisa da una moto in via Circuito

MESSINA – È ovunque Giulia, nel Duomo gremito per il suo ultimo viaggio: è nella foto tra i fiori all’altare, adagiati accanto alla minuscola, troppo piccola, bara bianca. È in una foto stampata su tela e adagiata su un cavalletto, al lato dell’altare.

Fiori e magliette bianche per Giulia al Duomo

È sulle tantissime magliette bianche che indossano altrettanti giovanissimi e giovanissime, un mare di testoline dai capelli lunghi e lisci come i suoi, i capelli corti biondissimi o scuri dei suoi amichetti appena più che adolescenti. È negli occhi pieni di lacrime e nel dolore composto di mamma Tiziana e papà Nuccio, che siedono in prima fila, davanti a un altare reso candido dai fiori.

stivali giulia

Di bianco, e con gli stivali da cavallerizza, sono vestite le compagne di equitazione di Giulia, che sognava di diventare amazzone. È un bianco più accecante del marmo che accende la Cattedrale in questo caldissimo pomeriggio di luglio in cui Messina si prepara a dire addio per sempre a Giulia Scimone, uccisa da una moto in impennata nella notte tra il 28 e il 29 giugno scorso in via Circuito, la sedicenne che da quel giorno è la figlia di tutta Messina. I compagni del Sequenza e gli amici di Giulia indossano una t shirt candida con davanti una sua foto, dietro un verso della canzone “Dedicato a te” de Le Vibrazioni: “Sei immensamente Giulia”.

Giulia ci dice: “Io voglio essere l’ultima”

A celebrare messa è padre Antonello Angemi. Il parroco della chiesa di San Nicola a Ganzirri, il cuore del borgo della zona nord dove Giulia aveva le sue radici e dove ha trovato la morte. Consola la famiglia ma lancia anche: ” …un grido contro coloro che dovrebbero controllare le nostre strade e i luoghi. E non dopo che c’è scappato il morto, nonostante denunce e segnalazioni. La morte di Giulia non può rimanere nel silenzio ma deve gridare, c’è il terribile rischio dell’onda emotiva. Ora siamo coinvolti e motivati ma tra qualche giorno? Per ogni tragedia si dice speriamo che sia l’ultima e intanto succede ancora. Se dovesse succedere renderemo vano il sacrificio di Giulia. Giulia con forza dice “io voglio essere l’ultima”. Speriamo che tutti impariamo da questa tragedia, che dovrebbe scuoterci, sconvolgerci e convertirci sul serio”.

La passione per i cavalli, il desiderio di diventare amazzone

Padre Antonello restituisce poi la cornice cristiana al dolore tragico: “Prega anche per chi in maniera spregiudicata e sconsiderata ti ha ucciso, per tutti c’è la possibilità di cambiare vita – dice – e ricorda le aspirazioni e le passioni della sedicenne che si affacciava alla vita. Nel suo ultimo tema scritto a scuola, raccontando la passione per i cavalli, scriveva: “Desidero diventare un amazzone importante, professionista e gareggiare ad altissimi livelli”.

Una intera città ai funerali

In tanti, anche quelli che non l’hanno conosciuta, hanno voluto partecipare alla messa per dirle addio: tanti giovanissimi, tanti cittadini della zona nord, tanti messinesi che sono stati colpiti dall’ennesimo dramma sulle strade cittadine che troppo spesso si portano via i figli poco più che bambini. E c’erano anche i rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e associativo, gli esponenti della società civile organizzata.

bara bianca funerali giulia
giulia vive per sempre bara
funerali giulia prima fila famiglia
funerali giulia magliette
giulia cavalletto
giulia magliette ragazze
padre antonello angemi
duomo funerali giulia
foto maglietta
cavalletto foto giulia

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Extravergine, il sapone come si faceva una volta VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED