Messina si ferma per l’addio a Giulia Scimone, in Duomo risuona il monito: “Deve essere l’ultima”

Cattedrale gremita tra fiori e magliette bianche per l'addio alla 16enne uccisa da una moto in via Circuito

MESSINA – È ovunque Giulia, nel Duomo gremito per il suo ultimo viaggio: è nella foto tra i fiori all’altare, adagiati accanto alla minuscola, troppo piccola, bara bianca. È in una foto stampata su tela e adagiata su un cavalletto, al lato dell’altare.

Fiori e magliette bianche per Giulia al Duomo

È sulle tantissime magliette bianche che indossano altrettanti giovanissimi e giovanissime, un mare di testoline dai capelli lunghi e lisci come i suoi, i capelli corti biondissimi o scuri dei suoi amichetti appena più che adolescenti. È negli occhi pieni di lacrime e nel dolore composto di mamma Tiziana e papà Nuccio, che siedono in prima fila, davanti a un altare reso candido dai fiori.

Di bianco, e con gli stivali da cavallerizza, sono vestite le compagne di equitazione di Giulia, che sognava di diventare amazzone. È un bianco più accecante del marmo che accende la Cattedrale in questo caldissimo pomeriggio di luglio in cui Messina si prepara a dire addio per sempre a Giulia Scimone, uccisa da una moto in impennata nella notte tra il 28 e il 29 giugno scorso in via Circuito, la sedicenne che da quel giorno è la figlia di tutta Messina. I compagni del Sequenza e gli amici di Giulia indossano una t shirt candida con davanti una sua foto, dietro un verso della canzone “Dedicato a te” de Le Vibrazioni: “Sei immensamente Giulia”.

Giulia ci dice: “Io voglio essere l’ultima”

A celebrare messa è padre Antonello Angemi. Il parroco della chiesa di San Nicola a Ganzirri, il cuore del borgo della zona nord dove Giulia aveva le sue radici e dove ha trovato la morte. Consola la famiglia ma lancia anche: ” …un grido contro coloro che dovrebbero controllare le nostre strade e i luoghi. E non dopo che c’è scappato il morto, nonostante denunce e segnalazioni. La morte di Giulia non può rimanere nel silenzio ma deve gridare, c’è il terribile rischio dell’onda emotiva. Ora siamo coinvolti e motivati ma tra qualche giorno? Per ogni tragedia si dice speriamo che sia l’ultima e intanto succede ancora. Se dovesse succedere renderemo vano il sacrificio di Giulia. Giulia con forza dice “io voglio essere l’ultima”. Speriamo che tutti impariamo da questa tragedia, che dovrebbe scuoterci, sconvolgerci e convertirci sul serio”.

La passione per i cavalli, il desiderio di diventare amazzone

Padre Antonello restituisce poi la cornice cristiana al dolore tragico: “Prega anche per chi in maniera spregiudicata e sconsiderata ti ha ucciso, per tutti c’è la possibilità di cambiare vita – dice – e ricorda le aspirazioni e le passioni della sedicenne che si affacciava alla vita. Nel suo ultimo tema scritto a scuola, raccontando la passione per i cavalli, scriveva: “Desidero diventare un amazzone importante, professionista e gareggiare ad altissimi livelli”.

Una intera città ai funerali

In tanti, anche quelli che non l’hanno conosciuta, hanno voluto partecipare alla messa per dirle addio: tanti giovanissimi, tanti cittadini della zona nord, tanti messinesi che sono stati colpiti dall’ennesimo dramma sulle strade cittadine che troppo spesso si portano via i figli poco più che bambini. E c’erano anche i rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e associativo, gli esponenti della società civile organizzata.

Articoli correlati