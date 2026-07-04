Acr Messina Futsal, Gabriel Darici è il primo colpo del nuovo corso

Dopo diverse conferma il primo colpo di mercato è il laterale italo-brasiliano

MESSINA – Gabriel Darici è un nuovo giocatore dell’Acr Messina Futsal. Dopo tante conferme dagli uomini chiave della promozione ai giovani e finendo col portiere la società si regala il primo vero colpo di mercato con l’ingaggio di Gabriel Darici, laterale italo-brasiliano che vestirà la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Ecco il laterale Darici

Dopo aver iniziato la propria carriera in Brasile con Guarapuava, Assoeva e Campo Mourão, conquistando il Campionato Gaúcho e la Coppa RS nel 2019, Darici ha proseguito il suo percorso con il São Lourenço. Nel dicembre 2025 è approdato in Italia, nella massima serie, con la maglia della Sandro Abate Fivesoccer.

Le sue prime parole in giallorosso: “Sono una persona che crede nel gruppo, che suda la maglia e che si entusiasma con i tifosi sugli spalti. E qui a Messina so che sono tanti. Vogliamo una grande stagione, perseguire gli obiettivi del club. Quello che sogno è conquistare la Serie A”.

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