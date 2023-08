Il centrocampista messinese Francesco Giunta firma col Messina - Tempostretto

Un ritorno a casa sportivamente parlando per il centrocampista Francesco Giunta che sarà annunciato ufficialmente nelle prossime ore

La firma per il centrocampista nato a Messina è attesa in giornata, nel frattempo il calciatore Francesco Giunta si è già aggregato al gruppo al lavoro nel ritiro di San Giovanni in Fiore. Si parla di un contratto di un anno a titolo definitivo e sarà sicuramente emozionante per il giocatore classe 1999 vestire la maglia della sua città natale.

Senza dimenticare che nelle ultime due stagioni ci sono stati due messinesi che hanno vestito la biancoscudata e sono stati Peppe Rizzo due anni fa, autore del gol salvezza contro il Taranto, e Antonino Ragusa nella passata stagione e attualmente ancora in rosa, autore della rete che condannò la Gelbison alla retrocessione nei playout di qualche mese fa. La speranza è che anche Francesco Giunta possa lasciare il segno davanti al proprio pubblico.

Ruolo e carriera di Giunta

Giunta secondo Transfermarkt è un centrocampista centrale, mediano, ma ha anche giocato mezzala ed è molto tecnico. Arriva a Messina da svincolato dopo l’esperienza col Follonica Gavorrano in Serie D (nell’immagine in evidenza). Due anni fa invece ha vestito la maglia del Campobasso in Serie C e anche con la Sicula Leonzio, nel 2018-2019, aveva raccolto qualche presenza tra i professionisti.

Il suo arrivo a Messina è stato facilitato anche dalla conoscenza col direttore sportivo Roma, con cui Giunta ha già lavorato nella parentesi in cui era un tesserato del Lavello in Serie D, l’annata prima di giocare a Campobasso. In carriera vanta anche nel 2016 una convocazione con la maglia della Nazionale Under17.

