Il Consiglio boccia all’unanimità il mega palazzo Archimede

"Interesse pubblico non dimostrato e il rischio di una speculazione edilizia". Da qui la bocciatura del progetto di uno studentato a prezzi alti vicino al liceo a Messina

MESSINA – “Un interesse pubblico non dimostrato e il rischio di una speculazione edilizia mascherata dietro il diritto allo studio”. Da qui il voto unanime del Consiglio comunale contro il progetto “Archimede”. Presenti in ventuno, su 32, e tutti compatti nel dire no. . Una bocciatura annunciata.

ln primo piano la progettazione più grande, con i suoi 1.080 posti, da far sorgere nella stessa zona dell’omonimo liceo scientifico, sul viale Boccetta, con il prezzo di 637,50 euro per ogni stanza. Un palazzone che avrebbe dovuto svilupparsi in altezza per dodici piani, di cui due interrati. Per le tre strutture erano state chieste deroghe a causa delle altezze superiori al consentito.

Dopo il no compatto (con il Dc Caruso astenuto) allo studentato al Centro e il sì al progetto “Policlinico”, per volere della maggioranza pro Basile e con cinque astensioni, questa era la terza e la più delicata delibera nell’ambito dei tre progetti per gli studentati universitari. Progetti con i fondi del Pnrr (più di 36 milioni di euro), presentati dalla Zanklon Capital srl. Società londinese con manager l’imprenditore messinese Natale Giostra.

L’appello da parte del presidente del Consiglio Pergolizzi e di alcuni consiglieri per una maggiore presenza in aula è stato accolto in parte. Mancavano in undici. E i ventuno hanno espresso parere contrario, con interventi a favore di un’altra idea di città, incentrata sulla rigenerazione sociale e urbana.

Le dichiarazioni di Calabrò e Alessandro Russo (Pd), Carbone (Fratelli d’Italia), Oteri (Lega), La Fauci (Ora Sicilia), Feminò (a nome dei tre gruppi per Basile sindaco), Di Ciuccio (Forza Italia) e Villari (gruppo misto) hanno evidenziato le carenze d’interesse pubblico e le tante riserve sull’operazione. Dai prezzi esosi per gli studenti al pesante impatto sul piano urbanistico e della viabilità nella zona. Parere negativo è stato espresso pure dal presidente della IV Municipalità Grasso.

