Il controverso refuso per il “Largo 28 dicembre”, ecco la correzione

Messina. Non sappiamo se si tratta della soluzione definitiva ma è intervenuto un marmista

MESSINA – Un refuso in inglese che ha fatto discutere. In occasione dell’inaugurazione del Largo 28 dicembre“, in memoria delle vittime e dei sopravvissuti del sisma a Messina, una d di troppo. Un “and” (e congiunzione) che non c’entra niente con la costruzione della frase: “To the town destroyed by and earthquake”. Come preannunciato dall’assessore alla Cultura e alla Toponomastica, Enzo Caruso, è intervenuto un marmista per togliere la parola sbagliata.

Non sappiamo ancora se ci saranno altri interventi. In foto, l’attuale soluzione. Nel frattempo, un docente d’inglese ci ha inviato alcuni suggerimenti per rendere più elegante la costruzione delle frasi.

Articoli correlati