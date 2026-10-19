Il Ct Vela Messina festeggia la prima vittoria in trasferta a Crema

Dopo aver sfiorato il successo nelle prime due giornate i velini brillano nella terza superando per 5-1 il Tc Crema

Arriva alla terza giornata, sui campi del Tc Crema, fanalino di coda, la prima vittoria per il Ct Vela nel girone 2 del campionato di A1 maschile di tennis a squadre. Il peloritani hanno superato con il punteggio di 5 a 1 padroni di casa. Ancora una volta protagonisti i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, imbattuti in singolare in queste tre giornate e anche a Crema vittoriosi.

Domenica prossima, terza trasferta di fila per il Circolo presieduto da Tato Spatari. I messinesi saranno di scena a Massa Lombarda, nella gara che inaugura il girone di ritorno e che vedrà di fronte le prime due della classe. All’andata l’incontro si concluse in parità (3 a 3).

Tc Crema – Ct Vela Messina 1-5

I peloritani del capitano Francesco Caputo (in Lombardia anche il vice Antonio Famà) hanno chiuso i singolari sul punteggio di 3 a 1, in virtù delle agevoli affermazioni di Fausto Tabacco nei confronti di Samuel Vincent Ruggeri per 6-0, 6-3 e di Giorgio Tabacco che ha inflitto un duplice 6-2 a Manuel Mazza.

Crema aveva momentaneamente pareggiato i conti grazie ad Andrea Arnaboldi che, dopo aver perso a 0 il primo set, ha preso le misure a Dragos Nicolare Madaras a cui ha rifilato un 6-4, 6-2 nelle altre due partite, in quasi due ore di gioco.

Contro Lorenzo Bresciani, invece, è arrivato il primo successo in singolare, con la maglia dei siciliani, per Juan Bautista Otegui che si è aggiudicato il match per 7-6, 6-4, tenendo sempre in mano le redini dell’incontro.

Ai doppi, la coppia formata da Madaras e Otegui ha superato in due set Samuel Vincent Ruggeri e Nicholas Ionel e ha messo al sicuro il punteggio, a completare l’opera i fratelli Tabacco (6-3, 6-2 al duo Arnaboldi-Bresciani) per il definitivo 1-5.

Con i tre punti conquistati in Lombardia, e con il concomitante successo di Massa Lombarda a Vicenza, il Ct Vela sale al secondo posto in classifica.

Tc Crema-Ct Vela 1-5

Mazza vs G. Tabacco 2-6, 2-6

Arnaboldi vs Madaras 0-6, 6-4, 6-2

Vincent Ruggeri vs F. Tabacco 0-6, 3-6

Bresciani vs Otegui 6-7 (5), 4-6

Vincent Ruggeri-Ionel vs Madaras-Otegui 3-6, 4-6

Arnaboldi-Bresciani vs F. Tabacco-G. Tabacco 3-6, 2-6

I risultati della terza gioranta. Tc Crema-Ct Vela 1-5 ; Vicenza-Massa Lombarda 0-6.

La classifica: Massa Lombarda 7; Ct Vela 5; Vicenza 4; Tc Crema 0.

Prossimo turno (25/10): Vicenza-Tc Crema; Massa Lombarda-Ct Vela.