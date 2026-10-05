Il Ct Vela Messina inizia con un pari contro i campioni in carica di Massa Lombarda

Per un punto alla vigilia i velini avrebbero firmato, ma dopo essere saliti 3-1 al termine dei singolari perdere i due doppi e pareggiarla fa male

MESSINA – Il Ct Vela sfiora il successo nella gara inaugurale del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1 ma, avanti 3 a 1 al termine dei singolari, viene agguantato sul 3 a 3 dai campioni d’Italia di Massa Lombarda che si aggiudicano entrambi i doppi e fissano il punteggio sul 3 a 3. Domenica prossima trasferta a Vicenza, vittoriosa per 6 a 0 sui campi di Crema.

Ottimo inizio dei messinesi che brindano con le vittorie dei fratelli Tabacco. Giorgio supera agevolmente, con un duplice 6-1, Jacopo Bilardo, mentre Fausto compie una bella rimonta nei confronti di Jacopo Vasami. Il mancino giocatore di Massa Lombarda parte forte e vola subito sul 5 a 2, ma il tennista di casa riesce a infilare una serie di sei game consecutivi che gli permettono di chiudere il set 7-5 e di andare sul’1 a 0 nel secondo che fila liscio sino al 6-2.

Un successo per parte negli altri due singolari. Gli ospiti accorciano le distanze grazie ad una buona prestazione di Lorenzo Rottoli che, con il punteggio di 6-3, 6-4, batte l’argentino Juan Bautista Otegui, al suo esordio con la maglia del Ct Vela. La sfida fra i due numeri 1 se l’aggiudica Andrej Martin (anch’egli alla sua “prima” con i siciliani) che batte, in poco meno di due ore di gioco, Francesco Forti per 6-1, 2-6, 6-2.

Al Ct Vela sarebbe bastato vincere uno dei due doppi per incamerare l’intera posta in palio e, invece, Massa Lombarda ottiene due affermazioni che le permettono di guadagnarsi il punto. La coppia formata da Francesco Forti e Jacopo Bilardo ha la meglio al match tie break sui due stranieri del Ct Vela, Andrej Martin e Juan Bautista Otegui, mentre i fratelli Tabacco cedono in due set per mano di Lorenzo Rottoli e Jacopo Vasamì.

Ct Vela-Massa Lombarda 3-3

F. Tabacco vs Vasamì 7-5, 6-2

G. Tabacco vs Bilardo 6-1, 6-1

Otegui vs Rottoli 3-6, 4-6

Martin vs Forti 6-1, 2-6, 6-2

Martin-Otegui vs Forti-Bilardo 1-6, 6-3, 5-10

F. Tabacco-G. Tabacco vs Rottoli-Vasamì 3-6, 6-7 (4)

I risultati della prima giornata del girone 2

Ct Vela-Ctd Massa Lombarda 3-3; Tc Crema-Vicenza 0-6.

La classifica: Vicenza 3; Massa Lombara e Ct Vela 1; Tc Crema 0.

Prossimo turno (11/10/2026): Vicenza-Ct Vela (ore 9); Massa Lombarda-Tc Crema (ore 10).