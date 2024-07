“Il divieto di balneazione a Contemplazione? Niente di preoccupante”

L'assessore Caminiti: "Il mare in quel tratto di costa tornerà a essere eccellente ma abbiamo predisposto i controlli"

MESSINA – Il mare a Contemplazione: ieri è scattato il divieto di balneazione per circa due chilometri di costa, dalla fontana di Paradiso alla chiesa di Grotte. Un atto dovuto in attesa che i valori tornino nella norma. Si tratta di enterococchi ed escherichia fuori norma rilevati dalle indagini Asp del 23 luglio. Ma che cosa ne pensa l’assessore competente Francesco Caminiti? “Abbiamo predisposto l’ordinanza in base alla nota dell’Asp. Con i tecnici Amam, però, non abbiamo riscontrato alcun problema. Abbiamo incaricato una ditta per fare un campionamento e monotoraggio su quel tratto di costa. Così si verificherà qual è la situazione attuale”.

Aggiunge l’assessore: “Mi auguro che in breve tempo tutto torni alla normalità. Nel portale Acque del ministero, in quel tratto di costa, l’acqua viene definita eccellente. Mai avuto problematiche strutturali: da liquami e sversamenti a fognature. Non c’è un punto sul quale intervenire. Attendiamo l’evoluzione”.

