Il Festival dei Circoli del cinema termina con “La voce di Hind Rajab” nel segno di Gaza

Nel film di stasera una delle tantissime vittime innocenti dell’aggressione israeliana. Alle 18.30 la perfomance di Luigi Benassai, in arte Grey

MESSINA – Si conclude oggi il Festival dei Circoli del cinema al Lux di Messina.

Oggi per gli eventi speciali, alle 16.30, proiezione in anteprima del film Il mio cammino (Australia/Spagna 2024, di B. Bennett, 98′), con il distributore Francesco Notarangelo in collegamento streaming. Alle 18.30, anteprima di Mimo – Portrait of a modern mime (Italia 2025, di Tara Vessali, 82′), con la presenza di Luigi Benassai, in arte Grey (nella foto in basso), che introdurrà con una performance live.

Di rilievo l’evento di chiusura, alle 21, in collaborazione con AssoPalestina: la proiezione del film “La voce di Hind Rajab”, diretto da Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Introdurranno la visione Carmelo Chitè e Lucia Intruglio, di AssoPalestina.



Il film, basato sulla vera storia di una bambina palestinese, mescola finzione e realtà utilizzando la registrazione originale della sua voce durante le chiamate d’emergenza del 2024 alla Mezzaluna Rossa. Hind Rajab, 5 anni, è una delle tantissime vittime innocenti dell’aggressione israeliana a Gaza.

L’evento è promosso dal Cineforum Orione, realizzato con il contributo della Sicilia Film Commission e in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) e dalla sua diramazione regionale che è la FICC Sicilia.

Media partner: Tempostretto.

I biglietti per gli eventi e le proiezioni del Festival sono disponibili presso il Cinema Lux di Messina e sulla piattaforma Webtic.



Articoli correlati