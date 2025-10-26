Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO

Redazionale. La rassegna dei Circoli del cinema a Messina. Grimaldi racconta in video la genesi del suo progetto. Ieri premio Cineforum Orione alla carriera a Roberto Andò

MESSINA – Il Festival dei Circoli del Cinema a Messina. Un programma di qualità: dal “Raqmar” di Aurelio Grimaldi, con in primo piano lo sfruttamento sessuale di giovani migranti, al poetico documentario di Roberto Andò Ferdinando Scianna – Il fotografo nell’ombra. Ieri il regista palermitano ha ricevuto il premio Cineforum Orione alla carriera e ha dialogato con Marco Olivieri, direttore artistico e direttore di Temposretto. Il tutto prima della visione del film su Scianna, con applausi finali di un pubblico entusiasta.

Nel video, Grimaldi spiega la genesi del suo “Raqmar”.

ll programma di domenica

Domenica 26 ottobre è in programma l’Assemblea del Centro regionale FICC – Sicilia, alle 10, con mostra del mercato del cinema indipendente (listino NFilm).

Poi gli eventi speciali: alle 16.30 proiezione in anteprima del film Il mio cammino (Australia/Spagna 2024, di B. Bennett, 98′), con il distributore Francesco Notarangelo in collegamento streaming. Alle 18.30, anteprima di Mimo – Portrait of a modern mime (Italia 2025, di Tara Vessali, 82′), con la presenza di Luigi Benassai, in arte Grey (nella foto in basso), che introdurrà con una performance live.

Gran finale con La voce di Hind Rajab

Di rilievo anche l’evento di chiusura, alle 21, in collaborazione con AssoPalestina: la proiezione del film La voce di Hind Rajab, diretto da Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia.

Il film, basato sulla vera storia di una bambina palestinese, mescola finzione e realtà utilizzando la registrazione originale della sua voce durante le chiamate d’emergenza del 2024 alla Mezzaluna Rossa. Hind Rajab, 5 anni, è una delle tantissime vittime innocenti dell’aggressione israeliana a Gaza.

