Il Messina alla vigilia della Sancataldese, Garufi: “Nessuno ci regalerà nulla”

Prima trasferta in campionato con il tecnico Romano ancora squalificato, 21 i convocati per la sfida posticipata alle ore 16 domenica al "Valentino Mazzola"

MESSINA – Giorni di attesa con il tribunale che non si è ancora pronunciato dopo il no della commissaria giudiziale Maria Di Renzo, ma domenica il Messina torna in campo per la seconda giornata di campionato. Dopo il buon pari casalingo contro l’Athletic Club Palermo, società neopromossa e certamente tra le più abbordabili del girone I, domenica seguirà una sfida decisamente più complicata contro la Sancataldese.

I nisseni ospiteranno domenica al “Valentino Mazzola” la truppa di mister Romano con fischio d’inizio alle ore 16. Ad arbitrare l’incontro Marco Calabrò di Reggio Calabria, assistenti Cristiano Rosati di Roma 2 e Andrea Scionti di Roma 1. La prevendita chiuderà domenica mattina alle ore 11, per il settore ospiti biglietti in vendita a 13€+diritti di prevendita.

Il Messina si è preparato in settimana giocando anche un’amichevole, contro la Jonica a Santa Teresa di Riva, giovedì pomeriggio. La sfida è stata vinta dai ragazzi di coach Romano per 2-1, in rete tra i biancoscudati Angelo Azzarra su punizione e Diego Mori, attaccante in prova che è stato valutato in questi giorni dallo staff tecnico. Mister Giuseppe Romano sarà ancora squalificato, ultima giornata da scontare per lui, e in panchina ci sarà nuovamente Savanarola.

Il capitano Garufi: “In trasferta con mentalità positiva”

Nella giornata odierna la squadra ha svolto la rifinitura a Santa Teresa di Riva, mancava Saverino ancora non recuperato dall’infortunio e tra gli indisponibili per domani. La squadra nel pomeriggio è partita alla volta di San Cataldo dove pernotterà in vista dell’impegno di domenica. Così il capitano Sergio Garufi alla vigilia: “Andremo lì con mentalità positiva e consapevole della nostra situazione, proveremo a portare a casa i tre punti. L’errore da non fare è sottovalutare la partita, nessuno ci regala nulla perché siamo il Messina, servirà iniziare col piglio giusto dal primo minuto. Abbiamo studiato bene l’avversario e cercheremo di mettere in campo cosa il mister ci ha spiegato in settimana”.

I convocati per Sancataldese – Messina

Portieri: Paduano, Sorrentino.

Difensori: Bosia, Bombaci, De Caro, Di Lazzaro, Orlando, Trasciani.

Centrocampisti: Clemente, Fravola, Garufi, Yekaley, Tesija, Veron, Zucco.

Attaccanti: Aprile, Azzara, Daquinto, Maisano, Roseti, Toure.