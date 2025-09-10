 Il Messina in tribunale, la commissaria dice no alla proroga

Il Messina in tribunale, la commissaria dice no alla proroga

Redazione

Il Messina in tribunale, la commissaria dice no alla proroga

Tag:

mercoledì 10 Settembre 2025 - 14:30

Il piano di rientro non convince e il procuratore ha chiesto liquidazione giudiziaria. Si attende la decisione del giudice in giornata

MESSINA – C’era attesa per la decisione del Tribunale che oggi ha convocato in aula i legali dell’Acr a Messina. La convocazione, che secondo gli avvocati dell’Acr Messina doveva essere una pura formalità, con la richiesta di rinvio avanzata per mancanza di risposte da alcuni istituti di credito, ha riservato infatti dei colpi di scena.

Alla presenza del Tribunale collegiale (presidente Scavuzzo) la commissaria giudiziale Maria Di Renzo ha espresso il suo parere negativo a concedere la proroga fino ad ottobre per la presentazione del piano di ‘rientro’ proposto dalla società. Il Pm Fabrizio Monaco ha ribadito invece la richiesta di liquidazione giudiziaria. Gli avvocati del Messina, Picciolo e Cicciari, in attesa della decisione finale del giudice hanno anche chiesto se il termine dell’8 ottobre prossimo, entro quale presentare il piano, valga ancora. Lo scorso agosto il giudice delegato Madia aveva concesso il termine, ora però il Tribunale (nella Corte c’è lo stesso Madia) può ratificare la decisione, concedere il termine e fissare nuova udienza dopo l’8 ottobre, o dire no e mettere il Messina alle strette.

Dopo l’udienza il Tribunale si è riservato la decisione, che potrebbe arrivare in giornata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Parco Aldo Moro diventa più inclusivo: ecco la nuova passerella accessibile VIDEO
Messina. Va a casa della ex ubriaco e armato di coltello, la Polizia lo ferma
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED