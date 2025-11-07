Il Messina aspetta la Vibonese per riprendere la marcia dopo la Nissa

Domenica torna anche l'ex direttore operativo Costa, i calabresi arrivano da due sconfitte consecutive ma si trovano tra le prime nel girone I

MESSINA – Archiviata la sconfitta di settimana scorsa in quel di Caltanissetta, l’Acr Messina si è potuta concentrare sul prossimo event in casa che si giocherà domenica 9 novembre alle ore 15 al “Franco Scoglio”. Per l’undicesima giornata di campionato i biancoscudati se la vedranno contro la Vibonese. I calabresi sono una squadra che occupa le prime posizioni della classifica con 15 punti, ma recentemente hanno subito due sconfitte consecutive contro Savoia e poi più clamorosa settimana scorsa in casa contro il Ragusa.

Prima di questa era arrivata solo uno sconfitta, lontano da casa, contro il Sambiase. La trasferta infatti si conferma un po’ indigesta per gli uomini di mister Raffaele Esposito che hanno raccolto dieci punti in casa sin qui e cinque in trasferta. Differenza reti di più uno, la Vibonese ha segnato 11 reti e subiti 10, da tenere d’occhio la punta centrale Musy capocannoniere dei suoi con quattro marcature.

Nei quadri dirigenziali dei calabresi anche un ex Messina, Angelo Costa il direttore operativo che studiava da direttore sportivo, incarico che attualmente ricopre per la società rossoblù. Presentando la sfida Costa ha speso belle parole per la squadra dove ha passato quasi un anno e mezzo: “Una squadra che sta bene, rispetto e ammiro. A Messina ho lasciato parte del mio cuore. Il gruppo (Vibonese, ndr) sta bene, ci siamo rinforzati e speriamo di far bene per muovere la classifica.

Immagine in evidenza di Franco Raffa