Il Messina attende la Juve Stabia. Statistiche e precedenti della sfida - Tempostretto

Il Messina ospiterà nell'ultima partita in casa della stagione regolare i giallo blu campani già salvi. L'importanza dei tre punti non è in discussione

MESSINA – Ultimo impegno in casa della stagione del Messina contro la Juve Stabia. Fischio d’inizio al Franco Scoglio domenica alle ore 17:30 in una sfida di importanza capitale per la salvezza. I biancoscudati sono chiamati a battere la formazione di Castellammare di Stabia per continuare a rincorrere il sogno salvezza diretta che potrebbe concretizzarsi più facilmente attraverso il distacco che dovrà infliggere a quella che sarà l’avversaria designata nello spareggio salvezza.

La Juve Stabia al momento occupa l’undicesima posizione a quota 45 punti. Già matematicamente salva la formazione campana è però ancora in corsa per giocarsi i playoff e quindi potrebbe venire a Messina bisognosa di punti. In stagione i giallo-blu hanno cambiato quattro volte l’allenatore e dalle ultime tre di campionato si sono affidati all’esperienza di Walter Novellino.

Nelle ultime due giornate prima della pausa di Pasqua in casa la prossima avversaria del Messina ha ottenuto una vittoria, nel derby contro l’Avellino, e un pareggio, contro la Fidelis Andria, punti che le hanno permesso di chiudere il discorso salvezza. In trasferta però la formazione napoletana non fa punti dal 2-2 di Pescara ad inizio marzo ma soprattutto non trova i tre punti dalla vittoria contro la Viterbese di fine gennaio.

L’avversario Juve Stabia

La Juve Stabia è una tra le formazioni che in questo girone di ritorno ha fatto meno punti, 16 contro i 26, ad esempio, del Messina. Non è insuperabile in difesa avendo incassato 46 reti in stagione e in attacco è a quota 35 reti segnate, Luca Pandolfi è il miglior realizzatore dei campani con 6 centri in campionato.

Nell’ultima uscita mister Novellino ha schierato un 4-3-3 con Barosi tra i pali, linea difensiva composta da Maggioni a destra e Dell’Orfanello a sinistra, centrali Cinaglia e Caldone; in mediana Berardocco supportato dalle mezzali Scaccabarozzi e Altobelli; in attacco Zigoni punta centrale con sulle ali Bentivegna e D’Agostino.

Sicuramente assenti tra i campani gli squalificati Altobelli e Scaccabarozzi, nei giorni scorsi avevamo analizzato la situazione degli squalificati del Messina due pedine fondamentali come Fumagalli e Celesia, molto utilizzati da Raciti da quando sono arrivati in riva allo Stretto.

I precedenti contro il Messina

In questi ultimi due anni di serie C in campionato il Messina ha sempre perso, tre sconfitte consecutive nelle ultime tre: all’andata a Castellammare di Stabia la squadra allenata da Auteri ha subito tre reti, mentre nella passata stagione prima con Sullo in trasferta e poi con Raciti al ritorno in casa ha perso di misura entrambe le volte per 1-0.

L’ultima vittoria del Messina risale alla scorsa stagione ma ad agosto nel primo turno di Coppa Italia e a Castellamare di Stabia, un pirotecnico 2-3. Per trovare l’ultima (e unica vittoria in serie C) in casa dei peloritani bisogna risalire alla stagione 2016/2017 quando nel ritorno a gennaio 2017 il Messina prevalse di misura per 1-0.

Immagine in evidenza dal sito ufficiale della Juve Stabia

Articoli correlati