Il Messina cede in casa al Savoia, agli ospiti basta la rete di Forte

MESSINA – Sconfitto il Messina nella 13ª giornata di campionato. Al Franco Scoglio i biancoscudati cadono per una rete a zero senza riuscire a reagire. All’ora di gioco il colpo di testa di Forte che condanna il Messina allo stop, terza sconfitta in campionato. Quinta partita in stagione senza segnare e classifica che resta ferma col Messina a quota 6 punti.

Giornata di pioggia a Messina e anche il “Franco Scoglio” non è da meno. Campo pesante e ben inzuppato col pallone che rallenta in alcune zone. Prima dell’ingresso delle squadre in campo un mazzo di fiori viene deposto sotto la Curva Sud in memoria di Salvo Crupi, tifoso giallorosso recentemente scomparso. Allo stadio c’è anche il presidente Justin Davis e anche Ninni Corda, l’uomo di Racing City Group in Italia, ed anche l’avvocato Maria Di Renzo che non si è persa una partita dall’inizio del suo incarico di curatrice fallimentare della vecchia società.

Partita che il Messina approccia bene nei primi minuti di entrambi i tempi, ma poi lascia campo al palleggio ospite che domina a centrocampo. Già nei primi quarantacinque minuti diverse occasioni per passare in vantaggio in favore dei campani mentre il Messina non riesce neanche a ripartire. Nella ripresa la rete degli ospiti su un calcio d’angolo e segue una traversa del Savoia, pareggiata dal Messina ed è l’occasione più ghiotta avuta. Negli ultimi quindici minuti più recupero si riversa in avanti il Messina ma non basta a trovare la rete del pareggio.

Primo tempo

Calcio d’inizio per il Messina che attacca nel primo tempo con la Curva Sud alle spalle. Possesso dei padroni di casa nei primi minuti che si rendono pericolosi a sinistra con Tourè. Cambia gli interni di centrocampo mister Romano Aprile che era partito a sinistra va a destra, percorso inverso per Saverino. Al 6′ primo tiro in porta del match è dei locali, Garufi apre il gioco a destra per Maisano, si accentra poi scarica centralmente appena fuori dell’area di rigore per Aprile che cercala porta, conclusione debole bloccata a terra da Sciammarella. Al 16′, quando inizia a piovere in modo fitto, Guida si libera bene sulla sinistra e poi conclude in diagonale col sinistro, la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Due minuti dopo combinazione tra gli attaccanti ospiti con Munoz stavolta che mette i brividi a Sorrentino.

Inizia in questa fase a crescere il possesso palla del Savoia, il Messina si chiude bene dietro e non lascia spazi. Si apre un varco al 22′ con Munoz che si ripresenta a tu per tu con Sorrentino anche se in posizione leggermente defilata, l’attaccante campano sbaglia ancora. Biancoscudati che non riescono a uscire, il campo è pesante e non ci sono terminali offensivi che possano difendere palla in posizione offensiva. Alla mezz’ora primo angolo del match battuto dalla squadra ospite, Sorrentino in uscita alta blocca.

Al 31′ occasione per il Savoia, palla che parte dalla destra dal piede di Schiavi, in mezzo all’area Guida libero la gira di testa, Sorrentino in qualche modo la manda in angolo. Si rivede finalmente il Messina in avanti al 37′ e guadagna un angolo, dagli sviluppi il pallone attraversa tutta l’area di rigore e al vertice sinistro c’è Aprile che prova a piazzare a giro ma senza fortuna. Una fiammata poi si riprende con il solito copione e il pallone è sempre tra i piedi dei campani e nella metà campo del Messina, concesso un solo minuto di recupero. I biancoscudati si riaffacciano in avanti proprio allo scadere, Tourè innescato a destra mette al centro il colpo di testa è contratto e arriva un altro angolo per i locali non sfruttato.

Secondo tempo

La ripresa inizia senza cambi su nessuna delle due panchine. Come nel primo tempo il Messina esce meglio dai blocchi e assedia l’area di rigore avversaria ma non arriva lo spunto buono. Passati i primi cinque minuti riprende a giocare anche il Savoia e il Messina torna a difendersi. Qualche minuto di nervosismo quando i calciatori ospiti trattengono con malizia quelli peloritani bloccando le ripartenze locali, l’arbitro esce dei cartellini nei confronti dei campani. Savoia che si sblocca al 59′ su calcio d’angolo palla al limite dell’area piccola, Sorrentino non si fida ad uscire e Forte può colpire di testa depositando in rete.

Reazione quasi furiosa del Messina, mentre il Savoia opera il primo cambio del match fuori Guida per Meola, al 65′ dopo una bella manovra Tourè conclude da fuori area e blocca Sciammarella. Si va subito dall’altra parte dove al 66′ il Savoia si gioca un tre contro due, Carlini prova a scavalcare Sorrentino in uscita, Messina salvato dalla traversa, non esce la squadra di mister Romano e Schiavi ancora a tu per tu col portiere biancoscudato che lo ipnotizza e respinge. I biancoscudati conquistano un calcio d’angolo a seguito di una ripartenza, dalla battuta De Caro colpisce di testa a portiere battuto e un difensore salva tutto sulla linea.

Arrivano i cambi anche per mister Romano, fuori Bosia e Saverino, dentro Clemente e Azzara. Proprio quest’ultimo batte una punizione al 74′ in area contorsione di De Caro e palla sul fondo. Al 77′ occasione per il Messina quasi regalata dagli ospiti, l’affondo di Maisano con il suo cross deviato che viene respinto malissimo da Frasson col pallone che supera Sciammarella e si stampa sulla traversa. Qualche secondo dopo ancora Messina in proiezione offensiva, palla sui 40 metri per Azzara che ha spazio davanti a sé non ci pensa neanche un secondo e spara una conclusione che il portiere campano deve respingere coi pugni.

Si entra negli ultimi dieci minuti e in campo entra l’ex Reis, mister Romano sbilancia la sua formazione e il Messina si riversa avanti con il Savoia che perde tempo ogni volta che può. All’87’ occasione in contropiede per Favetta che si ritrova davanti a difendere nell’uno contro uno Elia, il suo mancino incrociato è respinto da Sorrentino. Cinque i minuti di recupero segnalati, al 94′ conclusione di Aprile bloccata da Sciammarella. Non ci saranno altre occasioni con il Savoia che potrebbe raddoppiare trovando praterie lasciate dai padroni di casa.

Acr Messina – Savoia 1908 0-1

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 68′ Clemente); Maisano (dal 89′ Yekalej), Saverino (dal 72′ Azzara), Garufi, Aprile, Orlando (dal 83′ Elia); Tourè, Roseti.

In panchina: Paduano, Tesija, Fravola, Bombaci.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Savoia 1908 (3-4-1-2): Sciammarella; Frasson, Forte, Cadili; Schiavi, Ledesma, Sellaf (dal 76′ Pisacane), Carlini (dal 69′ Esposito); Umbaca (dal 82′ Reis); Guida (dal 63′ Meola), Munoz (dal 76′ Favetta).

In panchina: De Lorenzo, Bitonto, Rioda, Fiasco.

Allenatore: Raimondo Catalano.

Marcatori: Forte 59′ (S).

Ammoniti: Bosia 10′ (M), Schiavi 40′ (S), Ledesma 55′ (S), Munoz 55′ (S), Trasciani 89′ (M).

Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1’ + 5’.

Arbitro: Marco Melloni di Modena.

Assistenti: Riccardo Liotta di San Donà di Piave & Enrico Antonini di Bassano del Grappa.