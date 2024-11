Il Messina Futsal cerca il riscatto in casa contro il Canosa

Torna in casa nell'ottava giornata di Serie A2 la squadra giallorossa, sfida in programma al PalaLaganà alle ore 16

MESSINA – Il Messina Futsal andrà in cerca di riscatto nel match di oggi contro il Canosa A5, valido per l’8ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo le pesanti sconfitte rimediate sui campi di Ecosistem Lamezia e Audace Monopoli, i giallorossi sono chiamati ad invertire la rotta nella sfida contro i pugliesi, che si disputerà sul parquet del “PalaLaganà” con inizio alle ore 16.

Le due squadre sono attualmente accomunate dai 6 punti conquistati ed intendono fare bottino pieno per guadagnare posizioni in graduatoria. I giocatori peloritani si sono allenati con grande impegno e massime motivazioni, in settimana, agli ordini del tecnico Giuseppe Fiorenza, che ha potuto cominciare a fissare alcuni dettami chiave del suo modo di giocare. Sicuro assente l’infortunato centrale Andrea Cucinotta. L’importante partita verrà arbitrata dai signori Michele Romeo di Roma 2 e Pasquale Giaquinto di Ostia Lido (cronometrista Luigi Federico Barbagallo di Acireale).

Programma e classifica Serie A2

Incontri 8ª giornata serie A2: Castellana C5-Sammichele; Città di Acri-Gear Piazza Armerina; Futsal Bitonto-Futsal Mazara 2020; Messina Futsal-Canosa A5; Ecosistem Lamezia-Audace Monopoli; Futsal Canicattì-Soverato.

Classifica girone D: Audace Monopoli e Soverato 14; Bitonto e Futsal Canicattì 13; Sammichele 12; Ecosistem Lamezia e Futsal Mazara 10; Gear Piazza Armerina 8; Città di Acri e Castellana 7; Messina Futsal e Canosa A5 6.

