Il Messina Futsal conferma l’universale Nanni Piccolo

Il calcettista messinese sarà giallorosso per la terza stagione di fila: "Motivo di orgoglio giocare con i colori della mia città"

MESSINA – Entra nel vivo il mercato del Messina Futsal. Dopo l’accordo raggiunto con il pivot argentino Matias Nicolas Sanz, il club dello Stretto annuncia la conferma del talentuoso universale Nanni Piccolo, che vestirà, così, la maglia giallorossa per la terza stagione di fila. Classe 1993, il calcettista peloritano vanta diversi altri campionati vissuti da protagonista in serie A2 con le maglie di Siac Messina, Bovalino C5 e As Roma C5.

Nei giorni scorsi, dirigenza e staff tecnico hanno organizzato uno stage, al “PalaLaganà”, utile per visionare giovani giocatori nati negli anni dal 2007 al 2010. Ottima è stata numericamente la risposta dei ragazzi, a conferma del sempre crescente interesse che circonda il Messina Futsal.

Le parole di Piccolo dopo la conferma

“Avere addosso i colori della mia città è motivo di grande orgoglio – dichiara Piccolo -. Questa annata sportiva rappresenta il consolidamento del progetto societario e continuare a farne parte mi stimola maggiormente a dare il massimo”.

Cosa ti aspetti dai prossimi mesi? “Spero di giocare il più possibile per dare una mano alla squadra nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sicuramente puntiamo a migliorare lo score dello scorso torneo”.

Come giudichi la prima esperienza del Messina Futsal in A2? “Per una matricola è sempre complicato confrontarsi in una categoria nazionale di così elevato livello. Noi abbiamo centrato la salvezza, accumulando esperienze positive e negative, delle quali faremo tesoro per non ripetere gli stessi errori ed alzare l’asticella delle ambizioni”.

Articoli correlati