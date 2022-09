Messina Futsal al debutto, il tecnico Carnazza: "Pronti a riconfermarci" VIDEO - Tempostretto

La squadra giallorossa di calcio a 5 esordisce in Coppa di Divisione sabato pomeriggio al PalaMili

MESSINA – Il primo impegno stagionale per il Messina Futsal, dopo il cambio di denominazione e colori dalla vecchia Pgs Luce, sarà l’impegno in Coppa di Divisione al PalaMili sabato 17 settembre alle ore 16 contro la Drago Acireale. Bisognerà dunque attendere per la prima nell’impianto di Montepiselli, la speranza è di farcela per la prima di campionato dopo metà ottobre.

Il Messina Futsal è stato inserito in un triangolare e dovrà sfidare, dopo l’Acireale, anche il Mascalucia. La squadra che supererà questo primo turno si troverà di fronte la più forte compagine calabrese, che milita in Serie A2, Polisportiva Futura. Nell’incontro d’apertura, gli acesi guidati in panchina dall’esperto Stefano Bosco hanno pareggiato 2-2, al “PalaVolcan”, contro il Mascalucia, che fungerà, quindi, da interessato osservatore di questo match, in vista della gara del 24 settembre, in terra etnea, proprio contro la squadra dello Stretto.

I giallorossi cari al presidente Fabrizio Caratozzolo si sono preparati con impegno per disputare questa sfida, anche tramite allenamenti congiunti con Polisportiva Futura, Cormar Futsal Reggio Calabria, entrambe compagini di sere A2, e Savio Messina, militante in C regionale. Le indicazioni sono state abbastanza positive, anche se c’è ancora molto da lavorare per uniformare il gruppo e fargli raggiungere la forma migliore.

La sfida con in granata rappresenta, quindi, un test prezioso per verificare la condizione generale in una partita che mette dei punti in palio. Il tecnico peloritano Sergio Carnazza dovrà verificare la condizione di alcuni elementi e decidere di rischiarli o meno nella prima uscita della annata agonistica 2022/23.

Le parole di mister Carnazza sulla stagione

Sia in Coppa che in Campionato il Messina Futsal riposerà alla prima e giocherà all’esordio in entrambe le competizioni con squadre che avranno una partita in più nelle gambe. “Non sarà un problema” ha detto l’allenatore dei giallorossi, e neanche la trasferta di Villaurea in campionato è un motivo di preoccupazione per il tecnico.

Gli obiettivi? “Riconfermarsi dopo quanto di buono fatto lo scorso anno”. Sulla possibile formazione Carnazza non vuole svelare molto ma assicura i tifosi: “Cercherò di far divertire il pubblico e cercherò di mettere sempre la miglior formazione in campo. Poi molto dipenderà dai risultati”.

