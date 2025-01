Il Messina Futsal riparte in casa del Piazza Armerina

Sfida in programma sabato pomeriggio, assenti gli squalificati Sanz e Di Conto, coach Fiorenza avrà a disposizione il nuovo acquisto Adamo, mentre Pecoraro torna a Velletri

Il Messina Futsal sta per tornare in campo dopo la lunga pausa natalizia. Il campionato di serie A2 di calcio a 5 proporrà oggi, sabato 11 gennaio, gli incontri dell’11ª giornata, ultima d’andata, con i giallorossi che affronteranno in trasferta la Gear Piazza Armerina.

Sicuri assenti gli squalificati Matias Sanz e Samuele Di Conto. “Sono due defezioni pesanti, ma non dobbiamo temere questo aspetto – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Giuseppe Fiorenza -. Sarà un modo per tutti, anche per chi ha giocato meno, di dare ancora di più. Ci siamo preparati nel migliore dei modi, venderemo cara la pelle. Ogni partita inizia dallo 0-0 ed io credo tanto in questo gruppo e nelle qualità dei ragazzi”. Il match Gear Piazza Armerina-Messina Futsal, che inizierà alle ore 16, verrà arbitrato dai signori Fabio Talaia di Policoro e Giuseppe Cundò di Soverato (cronometrista Andrea Salanitro di Catania).

Mercato. La società ufficializza l’arrivo del laterale-pivot Antonio Adamo (classe 2002), proveniente dal Librizzi Futsal di C1, con la cui maglia è l’attuale capocannoniere del girone B del massimo torneo regionale. Potrà fornire un prezioso apporto alla causa peloritana. “Ringraziamo la società Librizzi per la disponibilità e la fattiva collaborazione per la buona riuscita del trasferimento”. Il portiere Marco Pecoraro è rientrato, invece, dal prestito ASD Velletri Technology C5. “Ringraziamo il giocatore per l’impegno profuso e per la sua professionalità e gli auguriamo un futuro sportivo ricco di soddisfazioni”.

Programma 11^ giornata serie A2 (girone D): Bitonto-Castellana C5; Ecosistem Lamezia-Città di Acri; Futsal Mazara-Futsal Canicattì; Gear Piazza Armerina-Messina Futsal; Sammichele-Audace Monopoli; Soverato-Canosa A5.

Classifica: Bitonto 22; Audace Monopoli 21; Soverato 20; Futsal Canicattì 19; Gear Piazza Armerina 14; Futsal Mazara, Castellana C5 e Sammichele 13; Ecosistem Lamezia 11; Messina Futsal 10; Canosa 9; Città di Acri 7.