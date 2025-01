Il Messina Futsal si rinforza con Arcuri e Labrador Garcia

I giallorossi che stanno affrontando difficoltà nel campionato di Serie A2 di Futsal hanno ingaggiato un nuovo portiere e un centrale-laterale spagnolo

Il Messina Futsal ha messo a segno un doppio colpo di mercato, aggiudicandosi le prestazioni del portiere Alessio Arcuri e del centrale-laterale spagnolo Jorge Labrador Garcia, che si sono già allenati al “PalaLaganà”. I giallorossi saranno impegnati sabato 25 gennaio proprio in casa nella partita valida come tredicesima giornata del girone D di Serie A2 contro il Bitonto Futsal Club, la sfida in programma tra Messina Futsal e la seconda in classifica è in programma alle ore 16. Così il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto sui due nuovi arrivi: “Sono due giocatori che potranno fornire un prezioso contributo alla squadra per poter risalire posizioni in classifica. Abbinano le qualità tecniche alla professionalità, caratteristiche fondamentali per fare bene. Poi sarà, come sempre, il campo a stabilire il valore di queste operazioni”.

Il 25enne livornese Arcuri vanta campionati in A2, B e C1 ed è un estremo difensore di sicuro affidamento. “Sono felice del mio arrivo a Messina – dichiara Arcuri – ho trovato un ambiente ideale ed un ottimo gruppo, che mi ha fatto sentire subito parte integrante. Sarà fondamentale lavorare tanto nel corso della settimana, seguire le indicazioni del mister e poi riportarle in partita, a cominciare da quella di sabato contro il Bitonto, che è una delle compagini più attrezzate del girone”. Labrador Garcia, classe 2000, ribattezzato Nenè, ha vestito, nelle ultime stagioni, la maglia del Real Betis di Siviglia, militando nella squadra B. Per lui si tratta della prima esperienza in Italia.

Articoli correlati