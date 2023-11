Il Messina in missione a Foggia. Serve prestazione e risultato per invertire la rotta - Tempostretto

Biancoscudati e foggiani non vincono in campionato da sei giornate consecutive. Il Messina ritrova l’ex capitano Carillo

MESSINA – Sarà una partita molto importante per entrambe le formazioni che potranno uscire da un momento negativo che le sta interessando. Sia Foggia che Messina infatti non vincono in campionato da sei giornate consecutive, per il Foggia ultima vittoria, arrivata in casa, contro il Brindisi il 14 ottobre. Stessa storia per il Messina che il 15 ottobre ha battuto il Giugliano al “Franco Scoglio” e poi ha incassato due pareggi e quattro sconfitte.

I precedenti non portano bene al Messina che non vince in casa del Foggia dal febbraio 2014, mentre l’ultima vittoria contro il Foggia, in Sicilia, risale al campionato 2015/2016. Per questo motivo anche il Messina è in missione deve sfatare questo tabù e soprattutto riprendere a fare punti. Nella giornata di ieri biancoscudati impegnati a Santa Teresa di Riva in un allenamento congiunto contro la Jonica, finale 5 reti a 2 per il Messina che è andato a segno con Cavallo, Manetta, Scafetta, Emmausso su rigore e Plescia. Fuori Buffa e Lia, allenamento differenziato per Ferrara e Luciani.

L’avversario Foggia

Nella rosa del Foggia gioca anche l’ex capitano del Messina Luigi Carillo che è uno dei tre difensori nel 3-5-2 di mister Cudini. I pugliesi avevano iniziato bene il campionato e adesso si trovano a 18 punti in classifica in decima posizione in leggera flessione come detto. Il “Pino Zaccheria” di Foggia tra l’altro non è stato ancora espugnato in questa stagione con la formazione pugliese che in sei incontri ci ha vinto tre volte e pareggiato altrettante.

I precedenti col Messina

Nella passata stagione in Serie C sono arrivate due sconfitte per il Messina, a Foggia 1-0 con gol di testa di Patermann giocatore di valore ceduto all’inizio di questa stagione. Al ritorno a Messina si imposero nuovamente di misura i pugliesi con la rete di Frigerio.

Nella stagione precedente, la prima della gestione Sciotto tra i professionisti, tre sfide tra Messina e Foggia. Nella prima, in Coppa Italia, netto 2-0 del Foggia allo “Zaccheria”, seguì poi nuovamente in casa dei pugliesi il 3-1 in rimonta dopo la rete diVukusic che aveva portato in vantaggio il Messina, ultima sfida al ritorno allo “Scoglio”, biancoscudati nuovamente rimontati dopo la rete di Marginean ma strapparono il pari 1-1.

Tornando molti anni indietro si trovano i precedenti tra i professionisti con le vittorie del Messina. Nella stagione 2015/2016 vittoria in casa in campionato, mentre come già detto per trovare il precedente che vide il Messina battere il Foggia in casa dei pugliesi bisogna tornare alla stagione 2013/2014.

