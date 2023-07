Il Messina prolunga il ritiro, la prima maglia sarà scelta dai tifosi - Tempostretto

Le ultime novità in casa Acr Messina con le dichiarazioni sullo store ufficiale del direttore Costa. Intanto la prima amichevole stagionale viene vinta per 3-0, all'interno le immagini salienti del match

Il presidente Pietro Sciotto, al fine di preparare al meglio la nuova stagione sportiva, su richiesta dello staff tecnico, in particolare di mister Modica, ha deciso di riprogrammare e prolungare il ritiro pre-campionato consentendo al gruppo di proseguire il lavoro in montagna. Per l’allenatore c’è caldo già a 1200 metri e quindi sembra necessario continuare ad allenarsi in altura.

Così la comitiva, ultimata la prima fase si trasferirà giorno 4 agosto e fino al 12 presso villaggio Palumbo (Cotronei), sempre in Sila, con quartier generale all’hotel “La Baita”, mentre gli allenamenti si terranno al campo sportivo di villaggio Baffa. Nella giornata di domenica una prima amichevole ha impegnato il Messina, con la squadra chiaramente condizionata dai carichi di lavoro, ma al termine del match coach Modica si è detto soddisfatto ma soprattutto si aspetta “almeno tre colpi di mercato” per rafforzare il reparto over, ovvero quello dei calciatori più esperti.

“I tifosi sceglieranno la prima maglia”

Nel frattempo il direttore operativo Angelo Costa presenta le iniziative della società che vogliono avvicinare i tifosi, rendendoli in prima battuta partecipi: “Sullo store ho in mente non solo di aprire qualcosa di ufficiale tramite il sito ma sto cercando una collaborazione sul posto in modo che attraverso un negozio i tifosi possano fare shopping proprio in un negozio fisico del nostro merchandising. La prima maglia poi sarà scelta dai tifosi. Questi avranno la possibilità quando lanceremo l’iniziativa tramite i canali social e sul nostro sito”.

Acr Messina – Sporting Caccuri 3-0

Primo test stagionale contro una squadra dilettantistica di Crotone. Finale: Messina-Sporting Caccuri 3-0. Reti di Emmausso (rig.); Manetta di testa, su calcio d’angolo e Giunta. Disputati due tempi di 30’ per provare gli schemi e vedere all’opera i nuovi.

Le parole di mister Modica al termine della sfida: “La squadra ha risposto nel modo che il carico di lavoro in questo momento consente quindi dico bene. Stanno cercando di amalgamare e trovare un filo conduttore che in questo momento non può essere il nostro, ho visto comunque belle giocate e il gruppo mi fa sperare bene. Stiamo preparando la stagione e costruendo qualcosa, so che è un momento molto delicato e importante. Mi aspetto adesso i pezzi importanti, almeno tre, per completare l’organico”.