Il Messina ritrova i tre punti, Touré stende il Ragusa al “Franco Scoglio”

Una rete nel secondo tempo del francese riporta il Messina alla vittoria che mancava da otto partite, in casa i biancoscudati non vincevano dal 25 gennaio

MESSINA – Torna alla vittoria il Messina e non sbaglia una partita che era fondamentale vincere in casa contro il Ragusa. Nella 31ª giornata di Serie D i biancoscudati giocano la miglior partita da quando Feola è in riva allo Stretto e ironia della sorte il tecnico campano non era in panchina perché squalificato. Resta il difetto di non riuscire ad ammazzare la partita, perché il Messina ha creato tanto già nel primo tempo e poi è passato a condurre dopo l’ora di gioco quando Isyakha Touré ha segnato il quinto gol personale in stagione.

Rete pesantissima per il francese, torna al gol dalla trasferta di Favara, si torna a vincere dopo otto partite, l’ultimo successo l’1 febbraio a Paternò, mente la vittoria, e i punti in generale, in casa mancava da cinque partite: era il 25 gennaio contro l’Acireale. Presenti allo stadio presidente e vice presidente, Justin Davis e Morris Pagniello, prima del calcio d’inizio i giocatori biancoscudati a cerchio davanti la loro panchina si sono caricati e sin dai primi minuti c’era grande aggressività agonistica. Il Messina sale a quota 27 punti e ora aspetta di conoscere i risultati delle altre.

Primo tempo

Messina mentalmente sulla partita, anche troppo, e dopo due minuti si accende un parapiglia vicino al cerchio di centrocampo. Tanto nervosismo e l’arbitro risolve con un giallo per parte. All’8′ prima chance clamorosa per il Messina, Oliviero salta l’uomo a destra e mette al centro, il pallone sfila fino a Roseti che calcia da ottima posizione ma mastica il pallone che arriva facile tra le braccia di Matteo Esposito. Ragusa schiacciato nella sua metà campo, al 9′ ci prova Tourè che a sinistra fa la serpentina, la mette al centro ma viene spazzata. Un minuto dopo cross dalla trequarti di De Caro che diventa un tiro che sorvola di poco la traversa. Al 13′ combinano Pedicone e Touré a sinistra, l’attaccante viene contratto in angolo, il primo della gara.

Al 16′ cross di Pedicone dalla sinistra, scavalcato Roseti alle sue spalle seppur marcato Oliviero tenta la girata di poco alta. Prova anche il capitano Garufi al 19′, conclusione da oltre 25 metri da dimenticare. Salta quasi sempre l’uomo Oliviero a destra, al 22′ ancora ma il suo pallone, stavolta messo a rimorchio, prende in contropiede tutti i compagni che avevano occupato l’area. Cerca di rallentare il gioco in tutti i modi il Ragusa, si arriva così alla mezz’ora con le squadre ferme sullo 0-0 con gli iblei che non si sono mai fatti vedere dalla parti di Giardino.

Al 34′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo torre di Roseti e prova la conclusione al volo De Caro, fuori bersaglio. Al 37′ prima conclusione verso la porta, ma fuori dallo specchio, per il Ragusa con D’Innocenzo che ha provato da fuori area. Si arriva al 45′ con le squadre in parità e vengono concessi due minuti di recupero, pochi rispetto al tempo perso dagli ospiti, non ci saranno occasioni da segnalare nell’extra time e si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi nella ripresa. Al 47′ Oliviero arriva sul fondo a destra, il pallone viene conteso tra Touré e Roseti, i due compagni si danno fastidio a vicenda e sciupano un’occasione. Al 51′ il Messina regala palla al Ragusa che prova subito ad approfittarne, Campanile cerca la conclusione da fuori larga, poco dopo ancora lui del vertice dell’area piccola prova il diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta. Al 56′ cross di De Caro, buon movimento in mezzo all’area di Roseti che impatta di testa ma non è preciso. Al 64′ gioco fermo Memeo subisce un colpo al volto, si taglia, ed è costretto a uscire si riprende dopo tre minuti.

Pericolo Messina al 67′, D’Amore spara altissimo dopo un rimpallo fortunato per gli iblei vicino l’area del Messina. Sbaglia in uscita il Ragusa al 69′, Touré parte, poi scarica per Tedesco, questo chiuso chiude il triangolo ridandogliela al limite dell’area piccola, in area col tacco la gira in porta alle spalle di Esposito. La replica del Ragusa al 76′ con Capone che prova, debole e centrale blocca Giardino. Nel finale si buttano avanti gli iblei, l’arbitro concede sei minuti di recupero, Callegari prova a due minuti dalla fine, murato dalla difesa, allo scadere punizione dalla fascia per il Ragusa e mucchio in area. La palla arriva in area piccola, Callegari tutto solo la gira di testa e manda alto, esplode la Curva Sud come se si avesse segnato. Prima del rilancio di Giardino arriva il triplice fischio e inizia la festa in campo.

Acr Messina – Ragusa 1-0

Acr Messina (4-2-3-1): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia, Pedicone; Matese (dal 58′ Aprile), Garufi; Oliviero (dal 90′ Maisano), Zucco (dal 78′ Saverino), Touré; Roseti (dal 58′ Tedesco).

In panchina: Sorrentino, Kaprof, Zerbo, Bombaci, Bonofiglio.

Allenatore: Giovanni Cirino (squalificato Vincenzo Feola).

Ragusa (3-5-2): M. Esposito; B. Esposito, Callegari, Prestigiacomo; Accetta (dal 79′ Palladino), D’Innocenzo, Memeo (dal 66′ Martorelli), D’Amore (dal 72′ Capone), Ciniero (dal 90′ Brugaletta); Golfo (dal 49′ Sinatra), Camapanile.

In panchina: Bonagura, Benassi, Ali, Crisci.

Allenatore: Gaetano Lucenti.

Marcatori: Touré 69′ (M).

Ammoniti: Bosia 3′ (M), Accetta 3′ (R), Trasciani 38′ (M) entra in diffida, Ciniero 40′ (R), Savanarola 85′ (M), M. Esposito 87′ (R).

Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 2’ + 6’.

Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli.

Assistenti: Paolo Camilli di Roma 1 & Piergiorgio Stotani di Viterbo.