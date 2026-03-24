 Il Messina Rugby lotta, il Frascati la spunta solo nei minuti finali

Il Messina Rugby lotta, il Frascati la spunta solo nei minuti finali

Simone Milioti

Il Messina Rugby lotta, il Frascati la spunta solo nei minuti finali

Tag:

martedì 24 Marzo 2026 - 18:30

Nella 15ª giornata il Messina Rugby ha ospitato allo "Sciavicco" il Frascati, avanti nel primo tempo i peloritani per 16-14 sono ribaltati per 16-32 nel finale

MESSINA – Prestazione generosa e gagliarda degli uomini di Gianclaudio Bonasera e Giuliana Campanella nella 15ª giornata del campionato di Serie B. Impegnata nel girone 5 contro il Frascati la formazione del Messina Rugby ha tenuto testa nel primo tempo ai laziali che hanno provato a scappare via passando in vantaggio allo scadere. Nei secondi quaranta minuti hanno tenuto a bada gli ospiti fino a tre quarti di gara, poi nei dieci minuti finali Messina finisce la benzina, dà spazio ai giovani dalla panchina e il Frascati allunga portando via tutti i punti in palio. Resta fermo il Messina Rugby nel girone 5 a quota 17 punti, domenica giocherà in trasferta contro il Nuovo Salario.

Messina Rugby – Frascati 16-32

Buon avvio di Messina che trova i primi punti al piede con Solano. La replica del Frascati arriva con l’invenzione di Farina e Di Tizio che va in meta e poi è sempre lui a trasformare. I locali piazzano ancora con Solano e gli ospiti vanno a segno con Donati con Di Tizio che arrotonda dalla piazzola (6-14). Nel finale ancora pali per Solano, poi a tempo scaduto la meta di Durante trasformata dall’apertura peloritana che vale il sorpasso 16-14.

Nei secondi quaranta minuti ci provano più volte gli ospiti ma reggono per oltre venti minuti i locali. Frascati deve quindi accontentarsi del calcio da lontano con Di Tizio per tornare avanti (16-17). Messina non riesce a reagire e nei dieci minuti finali incassa ancora la meta di Pasquinelli, trasformata da Di Tizio e poi quella di Capece Minutolo, non trasformata. A tempo scaduto la sfida si chiude con il piazzato di Di Tizio per il 16-32 finale.

Tabellino

Arbitro: Paolo Vincenzo Bonanno di Catania.
Mete: 1-4. Trasformazioni: 1/1, 3/4. Piazzati/drop: 3-2.

Messina Rugby: Placanica, Kese, Spadaro Gabriele, Mastroeni, Pidalà, Solano 11, Tomasello, Mangano Alberto, Mangano Davide, Sina, Fracassi, Hasanoviq, Maggio, Rizzo, Durante 5.
A disposizione: Pandolfino, Faranda, Rao, Garcia Rodriguez, Briguglio, Interdonato, Ouedraogo.
Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Frascati: Evangelisti, Federici, Ilfi, Ricci, Pasquinelli 5, Di Tizio 17, Farina, Donati 5, Paladini, De Angelis Luca, Tarquini Orlando, Bussaglia, De Angelis Francesco, Quadri, Della Morte.
A disposizione: Bardi, Crisalli, Grossi, Tarquini Eliseo, Capece Minutolo 5, Gurgone, Piangerelli.
Allenatore: Marco Bitetti.

Immagine in evidenza di Julia Merenda

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Risanamento a Messina, ArisMè tra risultati raggiunti e nuove sfide di rigenerazione urbana
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED