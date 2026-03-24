Il Messina Rugby lotta, il Frascati la spunta solo nei minuti finali

Nella 15ª giornata il Messina Rugby ha ospitato allo "Sciavicco" il Frascati, avanti nel primo tempo i peloritani per 16-14 sono ribaltati per 16-32 nel finale

MESSINA – Prestazione generosa e gagliarda degli uomini di Gianclaudio Bonasera e Giuliana Campanella nella 15ª giornata del campionato di Serie B. Impegnata nel girone 5 contro il Frascati la formazione del Messina Rugby ha tenuto testa nel primo tempo ai laziali che hanno provato a scappare via passando in vantaggio allo scadere. Nei secondi quaranta minuti hanno tenuto a bada gli ospiti fino a tre quarti di gara, poi nei dieci minuti finali Messina finisce la benzina, dà spazio ai giovani dalla panchina e il Frascati allunga portando via tutti i punti in palio. Resta fermo il Messina Rugby nel girone 5 a quota 17 punti, domenica giocherà in trasferta contro il Nuovo Salario.

Messina Rugby – Frascati 16-32

Buon avvio di Messina che trova i primi punti al piede con Solano. La replica del Frascati arriva con l’invenzione di Farina e Di Tizio che va in meta e poi è sempre lui a trasformare. I locali piazzano ancora con Solano e gli ospiti vanno a segno con Donati con Di Tizio che arrotonda dalla piazzola (6-14). Nel finale ancora pali per Solano, poi a tempo scaduto la meta di Durante trasformata dall’apertura peloritana che vale il sorpasso 16-14.

Nei secondi quaranta minuti ci provano più volte gli ospiti ma reggono per oltre venti minuti i locali. Frascati deve quindi accontentarsi del calcio da lontano con Di Tizio per tornare avanti (16-17). Messina non riesce a reagire e nei dieci minuti finali incassa ancora la meta di Pasquinelli, trasformata da Di Tizio e poi quella di Capece Minutolo, non trasformata. A tempo scaduto la sfida si chiude con il piazzato di Di Tizio per il 16-32 finale.

Tabellino

Arbitro: Paolo Vincenzo Bonanno di Catania.

Mete: 1-4. Trasformazioni: 1/1, 3/4. Piazzati/drop: 3-2.

Messina Rugby: Placanica, Kese, Spadaro Gabriele, Mastroeni, Pidalà, Solano 11, Tomasello, Mangano Alberto, Mangano Davide, Sina, Fracassi, Hasanoviq, Maggio, Rizzo, Durante 5.

A disposizione: Pandolfino, Faranda, Rao, Garcia Rodriguez, Briguglio, Interdonato, Ouedraogo.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Frascati: Evangelisti, Federici, Ilfi, Ricci, Pasquinelli 5, Di Tizio 17, Farina, Donati 5, Paladini, De Angelis Luca, Tarquini Orlando, Bussaglia, De Angelis Francesco, Quadri, Della Morte.

A disposizione: Bardi, Crisalli, Grossi, Tarquini Eliseo, Capece Minutolo 5, Gurgone, Piangerelli.

Allenatore: Marco Bitetti.

Immagine in evidenza di Julia Merenda