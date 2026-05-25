Basile vola verso la riconferma a sindaco con oltre il 58% dei voti – DIRETTA

Staccato Scurria. Al terzo posto Antonella Russo
Ore 6.44: si conferma il vincitore oltre il 58 per cento con 244 sezioni su 253. Basile al 58.36%, 27.06 per cento, Antonella Russo 12.15 per cento, Sciacca 1.69%, Valvieri 0.74%.
Ore 5.20: Più passa il tempo più il vantaggio di Basile aumenta. Con 239 sezioni scrutinate su 253, quindi quando manca davvero poco alla fine, Basile supera il 58 %, Scurria al 27, Russo al 12, Sciacca 1.7, Valvieri 0.7.
Ore 00:37: 154 sezioni su 253 scrutinate. Federico Basile è al 57.62%. Marcello Scurria al 28.35%. Antonella Russo 11.71%. Sciacca 1.61%. Valvieri 0.71%.
Ore 22:54: Quando sono state scrutinate 93 sezioni su 253, il risultato di Federico Basile diventa ancora più consistente. L’ormai riconfermato sindaco di Messina ha ottenuto il 57.73% dei voti (19.843 preferenze). Più del doppio di Marcello Scurria: 28.24% (9.706 preferenze). Antonella Russo ancora sotto il 12%. Molto più staccati Gaetano Sciacca (1.54%) e Lillo Valvieri (0.72%).
Ore 20.30: I festeggiamenti al Comitato di Federico Basile.
Ore 20: Anche Antonella Russo nel suo comitato elettorale analizza la sconfitta elettorale.
Ore 19.30: Basile è arrivato nel suo comitato elettorale accolto dagli applausi di tanti sostenitori. Tra poco incontrerà la stampa.
Ore 19.17: Scurria è arrivato al comitato e ha salutato e ringraziato i suoi. Dopo baci e abbracci, ha rilasciato ai giornalisti le sue impressioni: “Le 15 liste hanno drogato il voto”
Ore 18.30: Terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai e ancora conferma per Federico Basile, ora al 55.7 %. La copertura del campione è del 20 %, rispetto al 5 % precedente. Scurria, al momento, sarebbe al 28 %, Antonella Russo al 13.8 %.
Ore 18.14: Volti scuri nella sede elettorale di Antonella Russo, dopo i dati sulle proiezioni e in attesa dei numeri definitivi. La candidata sindaca dovrebbe raggiungere il comitato intorno alle 20.
Ore 17.58: Via vai al comitato di Marcello Scurria tra assessori designati e candidati consiglieri. Attesa per l’arrivo dello stesso Scurria.
Ore 16.53: nella seconda proiezione Rai Basile è al 56.3 per cento, 28,2% Scurria e 13,8% Russo. Applausi nel comitato di Basile quando sullo schermo è apparso il 56,3 per cento per il sindaco uscente.
Ore 16.39 – Al comitato elettorale di Antonella Russo si radunano le forze di centrosinistra. Presenti tra gli altri l’ex deputata Maria Flavia Timbro e i deputati regionali del M5s Antonio De Luca e del Pd Calogero Leanza. Non c’è ancora la candidata sindaca.
Ore 16.20 – Capannello di curiosi, fan e candidati all’esterno del comitato elettorale di Federico Basile: assistono alla diretta di Cateno De Luca grazie a uno schermo ad hoc rivolto all’esterno.
Ore 16.10 – Rai News diffonde una proiezione con copertura del 5%. Federico Basile, per Sud chiama Nord, è in testa con il 53,7% e sembra volare verso la rielezione al primo turno. Sarebbe bastato il 40%. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, è al 30,9%. Antonella Russo, candidata del centrosinistra, ha il 12,8%.
Ore 16.04 – Concluse le operazioni preliminari alla sezione 1. Parte fisicamente lo spoglio. Nella prima scheda la preferenza è per Federico Basile.
Ore 15.45 – Dati finali affluenza: a Messina i votanti sono stati 116.772 su un totale di 188.540 elettori, per una percentuale del 61,93%. Nel 2022 l’affluenza era stata del 55,57%.
Ore 15.03 – Basile oltre la soglia del 50% secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Con una copertura del campione dell’80%, il sindaco uscente di Messina si avvierebbe verso la riconferma con una percentuale che va dal 51 al 55%. Al secondo posto Marcello Scurria con una percentuale che oscilla dal 27 al 31%. Terza Antonella Russo (13 – 17%).
Ore 15.00 – Sezioni chiuse. Alla sezione 1, dove hanno votato 451 persone, si chiudono le porte. L’ultimo votante a Palazzo Zanca è stata una donna, entrata alle 14.58. Mercoledì 27 maggio alle 9.30 si insedierà il seggio centrale che provvederà al conteggio con cui sarà confermato il risultato che uscirà oggi dallo spoglio. Nelle sezioni si andrà a oltranza, senza sosta fino alla fine, a contare le preferenze per sindaco, consiglio comunale, presidente di circoscrizioni e consiglieri di circoscrizioni.
Ammazza avete pubblicato il sondaggio sulla scoperta dell’acqua calda, Basiluca 15 liste rimanendo bassissimi 30 voti per ciascun candidato al consiglio comunale per 30 il numero medio degli iscritti a ciascuna lista a sua volta moltiplicato per 15,siamo all’incirca a più quindicimila voti sugli altri concorrenti, quindi fate voi, se questa è politica io preferisco non votare, la responsabilità di questa farsa è di chi ha permesso la presentazione di quindici liste fantoccio e di quel migliaio di aspiranti politici del fine settimana.
Percentuale dei votanti ?
Sto seguendo lo spoglio delle schede e non ho potuto non notare che tutti i commentatori RAI quando parlano del partiti di destra dicono, giustamente, centro destra ma quando devono indicare quelli di sinistra rimarcano campo largo. Stiamo attenti, per loro è già campagna elettorale per le politiche e questa distinzione centrodestra/campolargo servirà a gettare fumo negli occhi degli elettori. Ogni parola ha il suo peso e la sinistra sa bene come…pesare.
Che buffonata!! Quindici liste per far risalire Basile a sindaco, scusate, a figlioccio di De Luca, il distruttore di Messina.
A Messina, la città siciliana più grande al voto, l’affluenza si è fermata al 61,93%, dato comunque in aumento rispetto alle precedenti amministrative (55,57%). E se a questo aggiungiamo che Basile va oltre la soglia del 50% secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai ; con una copertura del campione dell’80%, il sindaco uscente di Messina si avvierebbe verso la riconferma con una percentuale che va dal 51 al 55%. Al secondo posto Marcello Scurria con una percentuale che oscilla dal 27 al 31%. Terza Antonella Russo (13 – 17%). E se la matematica non è un’opinione …..
se la matematica non e un’opinione secondo le liste doveva vincere Antonella Russo solo 2 liste 171 voti moltiplicateli x 15 liste
La colpa è nostra, o meglio, delle persone con poco intelletto, e mi dispiace ammetterlo ma questa è Messina, Senza spina dorsale.
Queste ridicole votazioni sono ad Hoc, mai viste da nessuna parte solo qua.
MA CON MILLE CANDIDATI CHE GLI HANNO PORTATO IL DOPPIO IL TRIPLO,E IL QUADRUPLO DEI VOTI PORTANDO CON LORO PARENTI ,AMICI E CONOSCENTI ERA PIU’ CHE LOGICO CHE VINCESSE,ANZI VOLASSE🙄😖😤😡….PARTITA VINTA SENZA ESSERE STATA MINIMAMENTE GIOCATA SUL CAMPO!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏ALL’ AVVOCATO( HO LETTO SOLTANTO ADESSO IL SUO COMMENTO,PRESA DALLA FOGA DI DIRE LA MIA ,E LO TROVO IN LINEA CON IL MIO PENSIERO….TRA L’ALTRO ,STRACONDIVIDO OGNI COSA CHE HA DETTO!!!!
Innanzitutto non è oltre il 50 % ma è moolto oltre il 50%!! ma poi vorrei capire: pensate che il 60% dei Messinesi sia stato veramete strumentalizzato dalla macchina elettorale di De Luca!?!? …siete completamente fuori strada!! e il risultato elettorale è l’unica la risposta!!
Per festeggiare tutti in bici nelle ciclabili
Il primo che in futuro si lamenterà delle scelte scellerate di questa vecchia nuova amministrazione si ricordi che l’unica arma per mandarli via che avevamo la ha letteralmente buttata nel ce….
Tra quanto farà dimettere nuovamente Basile?
Forse sarebbe dovuta venire in città la madre cristiana per sovvertire il risultato.
Invece sono arrivati i città quattro ministri seguiti da un certo odore di stantio.
Comunque non è tutto perduto (e qui mi rivolgo anche al vecchio Germana’), la “flessibilità” di De Luca non preclude alcuna futura collaborazione con voi scienziati del centro desta.
I commercianti credo accetteranno comunque i buoni parcheggio di Scurria e della signora Siracusano.
Il consiglio comunale attende già da adesso dai signori consiglieri del centro destra le proposte sventolate da Scurria in campagna elettorale, dai buoni parcheggio per i commercianti si fondi paventati dall’onorevole Siracusano.
C’è sempre modo di portare avanti le buone iniziative, anche se non si è sindaco.
Sig. Rosaria apprezzo che lei condivida il mio pensiero, cerco si essere il più possibile imparziale politicamente, fondamentale Basile non è un cattivo sindaco specialmente se comparato ai sui predecessori, il suo problema è De Luca, la sua palla al piede con lui perde tantissimo a livello di stima, invece per quello che mi riguarda per me la politica è finita con Almirante, Romualdi e Rauti, e mettiamoci un pochino anche Ragno almeno a livello locale, una persona con cui abbiamo condiviso diversi temi.
GRANDISSIMO NSTWVIVA!!!!CONDIVIDO IN PIENO.E LO SCRITTO IN MAIUSCOLO SIGNIFICA CHE LO STO GRIDANDO.MI TROVI D’ACCORDO SU TUTTO!!!!
Prossima volta voi rosiconi leoncini da tastiera di Tempo stretto prendetevela col 40% che evidentemente non è andato a votare perché non gliene fregava nulla o troppo impegnato a…
FORZA FEDERICO NOSTRO SINDACO !!
Allora : a Reggio Calabria vince Cannizzaro,(Occhiuto) , mentre a Messina , Basile ( Cateno De Luca). Devo ammettere che la faccenda si fa interessante. “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” (dal film Blues Brothers, 1980). Sul tappeto, diversi temi : uno fra i tanti , quello del Ponte Sullo Stretto di Messina. Si crea una domanda, non polemica, ma soprattutto politica : questo nuovo assetto post elettorale, favorisce od ostacola tale progetto ?