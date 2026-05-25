Basile vola verso la riconferma a sindaco con oltre il 58% dei voti – DIRETTA

Staccato Scurria. Al terzo posto Antonella Russo

Ore 6.44: si conferma il vincitore oltre il 58 per cento con 244 sezioni su 253. Basile al 58.36%, 27.06 per cento, Antonella Russo 12.15 per cento, Sciacca 1.69%, Valvieri 0.74%.

Ore 5.20: Più passa il tempo più il vantaggio di Basile aumenta. Con 239 sezioni scrutinate su 253, quindi quando manca davvero poco alla fine, Basile supera il 58 %, Scurria al 27, Russo al 12, Sciacca 1.7, Valvieri 0.7.

Ore 00:37: 154 sezioni su 253 scrutinate. Federico Basile è al 57.62%. Marcello Scurria al 28.35%. Antonella Russo 11.71%. Sciacca 1.61%. Valvieri 0.71%.

Ore 22:54: Quando sono state scrutinate 93 sezioni su 253, il risultato di Federico Basile diventa ancora più consistente. L’ormai riconfermato sindaco di Messina ha ottenuto il 57.73% dei voti (19.843 preferenze). Più del doppio di Marcello Scurria: 28.24% (9.706 preferenze). Antonella Russo ancora sotto il 12%. Molto più staccati Gaetano Sciacca (1.54%) e Lillo Valvieri (0.72%).

Ore 20.30: I festeggiamenti al Comitato di Federico Basile.

Ore 20: Anche Antonella Russo nel suo comitato elettorale analizza la sconfitta elettorale.

Ore 19.30: Basile è arrivato nel suo comitato elettorale accolto dagli applausi di tanti sostenitori. Tra poco incontrerà la stampa.

Ore 19.17: Scurria è arrivato al comitato e ha salutato e ringraziato i suoi. Dopo baci e abbracci, ha rilasciato ai giornalisti le sue impressioni: “Le 15 liste hanno drogato il voto”



Ore 18.30: Terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai e ancora conferma per Federico Basile, ora al 55.7 %. La copertura del campione è del 20 %, rispetto al 5 % precedente. Scurria, al momento, sarebbe al 28 %, Antonella Russo al 13.8 %.

Ore 18.14: Volti scuri nella sede elettorale di Antonella Russo, dopo i dati sulle proiezioni e in attesa dei numeri definitivi. La candidata sindaca dovrebbe raggiungere il comitato intorno alle 20.

Ore 17.58: Via vai al comitato di Marcello Scurria tra assessori designati e candidati consiglieri. Attesa per l’arrivo dello stesso Scurria.

Ore 16.53: nella seconda proiezione Rai Basile è al 56.3 per cento, 28,2% Scurria e 13,8% Russo. Applausi nel comitato di Basile quando sullo schermo è apparso il 56,3 per cento per il sindaco uscente.

Ore 16.39 – Al comitato elettorale di Antonella Russo si radunano le forze di centrosinistra. Presenti tra gli altri l’ex deputata Maria Flavia Timbro e i deputati regionali del M5s Antonio De Luca e del Pd Calogero Leanza. Non c’è ancora la candidata sindaca.

Ore 16.20 – Capannello di curiosi, fan e candidati all’esterno del comitato elettorale di Federico Basile: assistono alla diretta di Cateno De Luca grazie a uno schermo ad hoc rivolto all’esterno.

Ore 16.10 – Rai News diffonde una proiezione con copertura del 5%. Federico Basile, per Sud chiama Nord, è in testa con il 53,7% e sembra volare verso la rielezione al primo turno. Sarebbe bastato il 40%. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, è al 30,9%. Antonella Russo, candidata del centrosinistra, ha il 12,8%.

Ore 16.04 – Concluse le operazioni preliminari alla sezione 1. Parte fisicamente lo spoglio. Nella prima scheda la preferenza è per Federico Basile.

Ore 15.45 – Dati finali affluenza: a Messina i votanti sono stati 116.772 su un totale di 188.540 elettori, per una percentuale del 61,93%. Nel 2022 l’affluenza era stata del 55,57%.

Ore 15.03 – Basile oltre la soglia del 50% secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Con una copertura del campione dell’80%, il sindaco uscente di Messina si avvierebbe verso la riconferma con una percentuale che va dal 51 al 55%. Al secondo posto Marcello Scurria con una percentuale che oscilla dal 27 al 31%. Terza Antonella Russo (13 – 17%).

Ore 15.00 – Sezioni chiuse. Alla sezione 1, dove hanno votato 451 persone, si chiudono le porte. L’ultimo votante a Palazzo Zanca è stata una donna, entrata alle 14.58. Mercoledì 27 maggio alle 9.30 si insedierà il seggio centrale che provvederà al conteggio con cui sarà confermato il risultato che uscirà oggi dallo spoglio. Nelle sezioni si andrà a oltranza, senza sosta fino alla fine, a contare le preferenze per sindaco, consiglio comunale, presidente di circoscrizioni e consiglieri di circoscrizioni.